Zrušení superhrubé mzdy v roce 2021 pomohlo zejména lidem s vyššími příjmy, tvrdí sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research. Zároveň nynější vláda hledá způsoby, jak zacelit stamilionové díry v rozpočtu. To jsou dva z důvodů, proč se Prokopovi lidé spolu s think-tankem IDEA z CERGE-EI rozhodli vypracovat studii, která se zabývá nejrychlejším možným řešením: tedy úpravou daně z příjmu pro fyzické osoby.

U čtyř modelů, z nichž jeden je návrhem vládního hnutí STAN, – popsali experti, kolik by do státní kasy přinesly oproti stávajícímu stavu. Kladli přitom důraz na takzvanou daňovou progresi: tedy aby více peněz dodali lidé s vyššími příjmy.

Lidovky.cz: Proč jste zpracovali dotyčnou studii?

Vycházíme z toho, že státní rozpočet skončí deficitem přes 300 miliard a že 200 až 250 miliard z toho bude strukturální deficit. Tedy dlouhodobý nesoulad příjmů a výdajů. Je třeba šetřit. Ale většina úsporných kroků, které spolu s Národní ekonomickou radou vlády navrhujeme, znamená reformu. A reformní kroky obvykle začnou přinášet kýžené efekty, úspory, s velmi pomalým náběhem. Proto je třeba posílit i příjmy. Politici totiž od roku 2020 vyškrtali nepromyšleně 150 miliard příjmů na dani z příjmu, převodu nemovitosti, vysokopříjmových OSVČ či danění nafty. Celkově těmi změnami daní pomohli hlavně vysokopříjmovým.

Proto jsme udělali studii, která se zabývá jen jedním konkrétním problémem. S think-tankem IDEA ukazujeme, jak vybrat část té ztráty zpět daní z příjmu, aby to nepoškodilo spodní příjmovou polovinu zaměstnanců. Primárně neříkáme, že by se měly zvedat daně zaměstnancům. To je poslední věc, která se dělá. Ale pravděpodobně se bude muset udělat a my jsme chtěli ukázat, jak to udělat, aby to co nejméně bolelo tyhle lidi, kteří byli nejvíce poškozeni inflací.