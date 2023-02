Generál Šedivý: V létě bude rozhodnuto. Ukrajinci jsou vyčerpanější, díky jedné věci ale ještě mohou vyhrát

Lidovky.cz: Jak je to s ruskou ofenzivou? Probíhá, nebo neprobíhá?

Myslím, že už začala. Pro tu úvodní fázi je typické, že Rusové používají masivní svazky na hlavních útočných směrech. A rovněž je příznačné, že se rozjíždí velmi těžkopádně. Rusové ve své podstatě nezměnili způsob vedení boje od toho, co jsme viděli za druhé světové války nebo za studené války.

Jedná se o masivní útoky obrněnými svazky, jež jsou ale v mnoha případech špatně koordinované. Neproměnil se jim řádně ani velitelský sbor, byť musíme připustit, že nějaký pokrok během té první fáze války už udělal. Pokračování na straně 9

Lidovky.cz: Které jsou ty hlavní útočné směry?

V první řadě je to oblast Bachmutu, kde Rusové udělali asi největší pokrok. Město obchází ze severu i z jihu. Někdy se říká, že je to město strategicky nevýznamné, ale to není úplně pravda. Kontroluje důležitou silnici, která protíná Donbas z jihu na sever směrem na Slavjansk. Kdyby ho Rusové dobyli, otevře se jim navíc cesta na západ směrem na Záporoží.

Dále je to ten směr severovýchodní, pro jednoduchost můžeme říkat charkovský. I tam Rusové udělali nějaký pokrok, bavíme se ale o řádu několika kilometrů. Hlavní boje probíhají okolo města Kreminna. Na jihu útočí na Vuhledar, ale tam se jim zatím podle všeho nedaří.

Lidovky.cz: Co na to Ukrajinci?