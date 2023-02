Chystáme vlastní programové prohlášení. S Schillerovou nejsme soci, říká lídr „Babišovy“ stínové vlády Havlíček

Lidovky.cz: Slyšeli jsme mluvit hejtmana Iva Vondráka o tom, že hnutí ANO by mělo být catch-all party a že nyní směřuje příliš doleva, možná až k populismu. Následně předseda hnutí Andrej Babiš mluvil o tom, že SPD zradilo své voliče a že tu pro ně chcete být. Pokračujete tedy přesně tím směrem, který chce pan Vondrák zvrátit?

Vedení SPD zklamalo velkou část svých voličů, stejně tak vedení ČSSD a my jsme připraveni těmto voličům ukázat, že my dokážeme být tvrdým oponentem této vlády, zatímco jmenované subjekty, ať již přímo, či nepřímo, odsouhlasili to, že prezidentem se stal Petr Pavel. Tedy vládní kandidát.

Ale současně míříme i na druhou stranu. Vnímáme, že pětikoalice má spoustu nespokojených voličů, ukázkovým příkladem jsou živnostníci a podnikatelé, se kterými jsem dennodenně v kontaktu. Ti zažívají opravdu krušné časy a vláda jim nejen nepomohla, ale ještě jim prostředí zhoršila, například různými klimatickými balíčky a dalšími opatřeními.

České předsednictví Radě EU jim zasadilo jen další ránu, vždyť se podívejte na emisní povolenky. Jak dopadl automobilový průmysl. To je rána za ránou. Já jsem vždycky hájil zájmy podnikatelů, nikdy jsem je nehodil přes palubu.

Lidovky.cz: Tedy pohled pana Vondráka je naopak pro vás relevantní a chcete tímto směrem jít?