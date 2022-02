Stalin byl rozporuplná osobnost, říká kandidát komunistů na Hrad Skála. Kampaň chce pojmout jinak než KSČM

Co vás přesvědčilo, abyste kývl na to, že budete s podporou KSČM kandidovat na prezidenta?

Z mé hlavy ten nápad není, to bych chtěl zdůraznit. Byla to iniciativa dvou skupin lidí. První zevnitř strany, mezi nimiž hrála velkou roli Kateřina Konečná (předsedkyně KSČM, pozn. red.), a druhá lidí z té, řekněme, alternativní scény a z řad nespokojených občanů. Volají po alternativě a vidí ji šanci prezentovat.

KSČM vypadla na podzim ze Sněmovny. Dostala jen 3,6 procenta hlasů a volilo ji asi 190 tisíc lidí. Znamená to, že poptávka po komunistech mezi voliči moc není. Jdete, dá se říci, do předem ztraceného boje.

Doufám, že to nevyzní hloupě. Chci to pojmout jinak, než měla KSČM ve zvyku v posledních letech. Moje snaha je rozkročit se víc do šířky a stát se alternativním mluvčím všech národních a sociálních priorit, které jsou dnes velmi ohroženy. Široký vlastenecký projekt, který se opírá o chytré lidi hodně napříč spektrem. Samozřejmě komunistická strana v tom spatřuje šanci na...

Zviditelnění?

Zviditelnění a řekl bych obnovu důvěry lidí, u kterých ji ztratila.

Nemáte zastoupení v parlamentu, takže potřebujete 50 tisíc podpisů a jeden ze známých komunistických politiků reagoval pro iDNES.cz na těsný výsledek hlasování uvnitř KSČM, že druhá půlka, tedy ti, kteří vás nepodporovali, je tak hodně naštvaná, že vám ani nebude shánět podpisy. Je vůbec reálné, abyste ty podpisy sehnal?

To se uvidí. Vím velmi dobře, že kdyby to záviselo jen na strukturách komunistické strany, tak by to mohlo být schůdné i docela obtížně. Bude to hodně záležet na angažované veřejnosti i mimo stranu.

Na kampaň budu mít zlomek přípustné částky

Kandidatura na prezidenta umožňuje před prvním kolem dát na kampaň 40 milionů korun, před druhým dalších 10 milionů. Kde chcete všechny ty desítky milionů korun shánět, když je KSČM na tom finančně po volbách dost špatně?

Vím, že takové peníze nedostanu. Celá ta kampaň bude mít k dispozici nějaký legrační zlomek částek, o nichž hovoříte. To je pochopitelné.

Co je ten legrační zlomek?

Nevím. Ne, že bych vám to nechtěl říci. My jsme o tom ještě nehovořili.

O vás se říká, že jste ve vaší straně jedním z nejznámějších představitelů křídla...

(skáče do řeči) Stalinismu, konzervatismu, dogmatismu. (směje se)

Není důvod, aby elektřina stála tolik, kolik stojí

Vy jste k tomu před časem v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že stalinista je jednoduchá, primitivní nálepka. Skutečně nepovažujete Stalina za zločince a za vraha?

Zůstaňme u toho stalinismu. Já vám řeknu, kdo je pro řadu komentátorů stalinistou. Například ten, kdo říká, že tato energetická krize nemá vůbec řešení způsobem, jakým to dělá vláda, ale vyžaduje zásadní, radikální kroky za situace, kdy se u nás elektřina vyrábí za několik desetihaléřů za kilowatthodinu, ale děje se s ní to, co se s ní děje. Neexistuje žádný objektivní důvod, aby stála tolik, kolik stojí. A že toto je důležitější, než nějaké úlitby Evropské unii.

Zpět k mojí otázce. Byl Stalin podle vás zločinec? Ano, nebo ne?

Byl velmi rozporuplná osobnost. To se nedá takto říci. Jestli chcete, já vám vyjmenuji celou plejádu jiných politiků a budeme se hádat, jestli byli zločinci.

Takže zpět do současnosti. Jak vnímáte snahu současného Ruska podmanit si Ukrajinu?

Já se tomu musím smát. Co by tím Rusko získalo? Vyrabovaný stát, kde je snad nejnižší životní standard po Albánii v celé Evropě, tu občanskou válku tam? Proboha, tohle že by si někdo chtěl vzít na hrb?

Tak Rusko už anektovalo Krym, pomáhá proruským separatistům na Donbase a kolem hranic s Ukrajinou už shromáždilo více než 100 tisíc vojáků. Nevidíte v tom žádnou hrozbu pro Ukrajinu? Politika Ruska podle vás neohrožuje suverénní stát?

Politika Ruska neomezuje suverenitu Ukrajiny, naopak hromadění zbraní na ruských hranicích a lhaní typu, že Rusko chce přepadnout Ukrajinu... Prosím vás, vy jste o tom zaznamenal nějaký důkaz? Já tedy ne. To, že chce někdo vytvářet vojenská uskupení na hranicích Ruska, to není v českém národním zájmu. Ani náhodou.