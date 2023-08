Ukrajinci jsou až druhotný problém, jde o dlouhodobou frustraci ze systému, říká zástupce romské komunity

Lidovky.cz: Panuje v Česku nenávist mezi Romy a Ukrajinci?

Já ale nevidím žádnou nenávist mezi těmito národnostními menšinami. Co vidím, jsou ojedinělé incidenty, jež se odehrávají v čase a na různých úrovních. První z úrovní je ta institucionální. Vše odstartovalo, když romští uprchlíci z Ukrajiny prošli záchytným systémem pomoci a v drtivé většině končili mimo něj. A to z různých důvodů.

Místo systému, který Romy přicházející z Ukrajiny diskriminoval oproti běžným ukrajinským uprchlíkům, jim výrazně pomáhali čeští Romové. A právě to zveličilo dlouhodobou frustraci, jež v českých Romech existuje. Lekli se toho, co viděli: v jak zbídačeném stavu příchozí byli, a přesto jim nikdo zvlášť pomoci nechtěl. Samozřejmě čest výjimkám, které se našly, zvlášť chci poděkovat Iniciativě Hlavák nebo Člověku v tísni, ale to byly řádově jednotky lidí.

Jan Balog, zástupce romské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny.

Lidovky.cz: Šlo ještě o něco dalšího?

Čeští Romové též viděli, jak se Ukrajinci chovají k ukrajinským Romům. Nechtěli se s nimi potkávat na úřadech, jet ve stejném autobusu... A pak už stačí, že čas od času někde opilý Ukrajinec, podotýkám jedinec, vyvolá střet. To se může přihodit, nezabráníte tomu. Na druhé straně stojí sociální sítě, na nichž se informace šíří rychle. A když do tohoto nebezpečného mixu pár zvláštních lidí – sám jim říkám nemocní lidé, co rádi vysílají do éteru –, vypustí, že se jim něco děje, hned je panika na světě.