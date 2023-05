Úspory u výdajů bych si přál vyšší, dá se seškrtat 100 miliard, říká Kalousek

Jak hodnotíte úsporný konsolidační balíček, který předložila vláda? Chybí vám v něm něco, nebo je v něm naopak něco navíc?

Každý z nás si tam najde něco, co tam chybí, co by si přál jinak a co ho bolí nebo mu vadí. Samozřejmě i já, nicméně uvědomme si, že to je maximum možného koaličního kompromisu, který udělalo pět subjektů. A já jsem se bál, že z té dohody vzejde jenom kosmetický, marginální výstup, což není pravda.

Ten balíček, jakkoli bych si ho já třeba představoval jinak, je zásadním příspěvkem ke stabilizaci veřejných rozpočtů. A jako takový si zaslouží podporu, protože alternativou k němu je, že se neudělá nic a že rozpočty se budou dál řítit do dluhové pasti. Považuji za úspěch, že se vládě podařilo takovou dohodu uzavřít.

Na sociálních sítích jste na to, co vláda představila, reagoval, že vám nejvíc vadí nemocenská, tedy že zaměstnanci mají odvádět 0,6 procenta z hrubém mzdy, vyšší progrese u daně z příjmu fyzických osob, které mají nově odvádět 23 procent z příjmu nad trojnásobkem průměrné mzdy...

A nejvíc ze všeho mi vadí, že se mohlo víc ušetřit na výdajích. Ano, to jsou mé osobní výhrady a teď bych mohl pokračovat tak dvouhodinovou kritikou jako každý z nás, protože každý z nás si to určitě představuje trochu jinak, což je osud kompromisů. Právě proto mohu výhrady sdělovat pod čarou, ale nad čarou je absolutní podpora tomu balíčku, protože on vede k cíli stabilizovat veřejné rozpočty, byť je to jenom první krok.

Trochu jste mě překvapil tím, že jsou podle vás skromné úspory na výdajích, protože se počítá se snížením národních dotací v letech 2024 a 2025 o 54,4 miliardy korun či se snížením provozních výdajů o 5 procent v každém resortu.

Já jsem se nikdy netajil tím, že se dá na výdajové straně seškrtat 100 miliard, takže bych si přál na výdajové straně úspory mnohem vyšší, ale respektuji, že to je koaliční maximum možného.

Dovolil bych si to přirovnat k autu. Není to auto, které bych si vybral, ale je to auto, které mě veze k cíli. Alternativou není lepší auto, alternativou je, že bych byl bez auta a nedojel bych do cíle.

Výjimku pro víno bránili moravští poslanci

Jak vnímáte to, že vláda ustoupila lobby vinařů, zatímco zarmoutila pivaře? Na tiché víno spotřební daň nebude, zatímco pivo bude v základní sazbě DPH 21 procent?

To je jeden segment v jednotkách miliard, z toho nelze dělat závěry o celém balíčku. Ano, mám s tím osobní zkušenost, v roce 2012 jsem se rovněž tu výjimku pro tiché víno pokusil odstranit a vzbouřili se mi i moravští poslanci ve vlastní straně.

Dopadl jsem úplně stejně s tím pokusem jako dopadla vláda teď, takže mám plné pochopení. Byť mi to samozřejmě vadí, ta výjimka je nesystémová a nemá v daňové legislativě co dělat, protože my konzumujeme daleko víc víno z dovozu, zvláště krabicového, takže podporujeme daleko víc dovozce než domácí producenty.

Jako zkušený politik dobře víte, že ve Sněmovně se balíček bude pokoušet spousta poslanců upravovat, i když premiér Petr Fiala řekl, že tohle je kompromis koalice a že nepřistoupí na žádné úpravy, které by snad chtěli prosadit koaliční poslanci. Může vláda případný tlak svých 108 poslanců na nějaké vylepšování balíčku ustát?

Pevně doufám a je to strašně důležité. Ty tlaky nebudou jen od poslanců. Budou zvenku. Umím si představit obrovské tlaky od odborů, od agrární lobby, od každého, komu se sáhne na peníze.

V okamžiku, kdy vláda začne ustupovat, tak se jí to začne drolit pod rukama a ten cíl bude zamlžen. Je strašně důležité, aby uměla neustupovat a aby uměla tu dohodu v celku prosadit. Jsem připravený to maximálně podporovat.

Co říkáte vládou navrženému zvyšování odvodů u osob samostatně výdělečně činných?

Víte, já jsem pamětník, tak si pamatuji, že na začátku devadesátých let padlo rozhodnutí, že živnostníci začínají od nuly. Tak aby se jim ten rozjezd usnadnil, deset let budou platit povinné pojistné z polovičního vyměřovacího základu a po deseti letech se to srovná se zaměstnanci.

Jak už v České republice bývá zvykem, největší trvanlivost mají dočasná rozhodnutí. Já bych si uměl představit, že budou mít živnostníci samostatný penzijní systém, do kterého budou málo platit, ale také budou málo brát. Za předpokladu, že ten systém je společný pro zaměstnance i pro živnostníky, tak pokládám za správné, že budou platit trochu víc, protože daleko větší zátěž nesou zaměstnanci.

Udělala vláda správné rozhodnutí, když řekla, že mají být jen dvě sazby DPH? A jak do nich jednotlivé položky rozdělila?

Systémově jsou samozřejmě dvě sazby lepší než tři sazby. Pod čarou říkám, že bych s reformou DPH počkal, až se sníží inflace, pak bych ji možná udělal trochu jinak. I ty sazby bych udělal jinak, ale je to dohoda.

Dá se očekávat pokles ceny potravin

Myslíte si jako bývalý ministr financí, že když bude DPH na potraviny 12 procent místo dosavadních 15 procent, že se to skutečně projeví ve snížení ceny potravin, nebo si obchodníci jen navýší svůj zisk?

Je železné pravidlo, že když jde DPH nahoru, tak se to promítne do cen téměř stoprocentně, a když jde DPH dolů, tak se to nikdy do cen stoprocentně nepromítne. Nicméně ceny potravin jsou teď výjimečně nahoře, dá se očekávat jejich pokles. A že k tomu pokles DPH pomůže, to si myslím, že je pravda.

Zeptám se vás jako novinář na jednu pro některé lidi možná okrajovou věc. Rozumíte rozhodnutí, že knihy budou zdaněny nulovou sazbou, časopisy dvanáctiprocentní a noviny sazbou 21 procent?

Moc ne. Kdyby bylo po mém, tak bych s reformou DPH rok počkal. Ale je do součást dohody, která nebyla jednoduchá a která si jako celek zaslouží podporu.

Čekáte nějaké bouřlivější protesty proti balíčku a penzijní reformě na ulicích, demonstrace?

Asi ano. To k tomu patří. Myslím, že by se toho nikdo dopředu neměl děsit. Očekávám, že bude silný tlak od odborářů, zejména od odborářů, kteří zastupují státní zaměstnance. Tlaky jsou od toho, aby se jim neustupovalo. Dovoluji si každému, kdo by sympatizoval s těmi protesty, zdůraznit, že protestující budou chtít od vlády jeho peníze.