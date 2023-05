Šéf hejtmanů Kuba: Střední Čechy a Praha se školáky zaspaly, vinu na nedostatku míst má i vláda

Celorepublikově je dle resortu školství počet volných míst ve všech typech středního školství – tedy včetně odborných učilišť či jazykových kurzů – vyšší než celkový počet uchazečů. Svízel je u gymnázií a škol poskytujících všeobecné vzdělání, které jsou nejžádanější.

Navíc se situace liší lokálně: nejhůře postižená je Praha a Brno. Situaci zkomplikovalo i to, že ČR přijala mnoho žáků z Ukrajiny, což je ale zatím komplikace především pro ZŠ.

Lidovky.cz: Jaké jasné recepty pro letošní deváťáky přineslo čtvrteční jednání krajů s premiérem?

V této chvíli ještě není úplně jasno, jak situace dopadla. Nikdo nemá závěrečná čísla, aby to mohl vyhodnotit. Na jednání krajů zaznělo od kolegů, že jsou školy, na které se přihlásilo přes tisíc zájemců, ale zápisové lístky zatím reálně odevzdaly jen desítky.

A to je ten základní problém. Všichni už čtrnáct dní komentujeme něco, co ještě v této chvíli není úplně jasné. Což je mimochodem tím, že nemáme digitalizované přijímací řízení.

Lidovky.cz: Ale přesto lze už nyní dobře odhadnout, že poptávka v některých krajích přesáhne nabídku.

To je bez diskuse. Správně ale říkáte, že problém je někde hodně lokálně vyhrocený a netýká se úplně všech regionů. Jsou kraje, které deklarují, že v této chvíli opravdu nemají problém.

Nejkritičtější je situace kolem Prahy a ve středních Čechách. Je to dáno jednak silnou koncentrací obyvatel, pak jsou i děti ze středních Čech, které se hlásí do školy do Prahy, protože i jejich rodiče tam pracují, a podobně. Je jasné, že tady se problém řešit musí. Situace vždy bývá a i bude více vyhrocená ve velkých městech.

Lidovky.cz: Jak se to tedy bude řešit?