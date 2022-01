Piráti se silnými výroky torpédují, říká politolog. Z předsedy Bartoše cítí vyhoření

Jak hodnotíte to, co se děje v posledních dnech okolo Pirátů?

Myslím si, že jde o znásobený dozvuk dlouhodobých útrap strany. Tedy nízké vzájemné loajality a nízké týmovosti za předsedou. To se ukázalo i při kampani, kdy Ivan Bartoš s něčím přišel a jeho nejbližší místopředsedové, ale i další významné tváře strany, to začali sestřelovat silnými prohlášeními, kterými si potom kampaň neskutečně torpédovali. Teď se to děje zase.

Všichni vědí, že jejich fórum je sledované a jakýkoliv peprný příspěvek se dostane do médií. A já osobně mám dojem, že u některých pirátů je to dokonce kalkul.

Jak to myslíte?

Vědí, že pokud tam dají peprnost, když udělají nějaký útok, tak budou medializovaní a tím budou mít mediální zářez. A pak už neřeší, že to poškozuje značku a identitu České pirátské strany. Takže mi to přijde jako velká zbrklost a pokračující kocovina z povolebního neúspěchu. U některých je to možná také kocovina z vládního angažmá, které prožívají.

Nyní vlastně vznikají dvě strany - partaj ministrů a politických náměstků, často bývalých poslanců. A potom opuštěná partaj řadových straníků, často dobrovolníků, kteří jsou nyní konfrontovaní svým okolím, které je upozorňuje na permanentní zdražování a omezování sociálního komfortu a ptají se, kde je ten originální přínos strany.

Protože Piráti o ničem pořádně nemluví. Když se nyní podíváte, tak jedinými mluvčími vlády jsou nejčastěji Petr Fiala, Vít Rakušan, občas Marian Jurečka a dokonce Markéta Pekarová Adamová, ale Ivana Bartoše jsem od ukončení voleb vyjma pár rozhovorů neviděl.

Je to špatně?

V situaci, kdy se hlásí opětovně na předáka strany, je to hodně zvláštní. Mám pocit, že prožívá nějaké vnitřní vyhoření a ztratil vůli bojovat. Možná se i zklamal volební kampaní. Ale v momentě, kdy chce Piráty vést a reprezentovat, tak musí o to intenzivněji bojovat a prezentovat, co je mise Pirátů. A ta přitom úplně zapadla.

U všech subjektů vám dokážu říct, co je asi jejich cílem, co chtějí měnit, ale u Pirátů Ivan Bartoš mlčí a jediné, co jsme slyšeli, byla prezentace pravomocí ministerstva pro místní rozvoj a to, že bude pomáhat covidem zkroušenému lázeňství. To samozřejmě nezpochybňuji, prožívají těžké časy, na druhou stranu ale kdo ne? Od Piráta všech Pirátů mnozí čekali výrazně víc.

Piráti si o víkendu volí nového šéfa strany. Jak moc je reálné, že Bartoše ve vedení vystřídá někdo jiný?

Tohle ještě nenastane. Zejména proto, že největší vyzyvatelka Jana Michailidu se přihlásila k radikální levicovosti, což je pro spoustu volitelů, delegátů i voličů Pirátů příliš. Tím se ztorpédovala její úspěšnost porazit Ivana Bartoše.

Takže Bartoš obhájí svůj post?

Mám pocit, že dostane podporu, ale mandát nebude mít tolik silný. Hlavně bude mít ve vedení výrazné oponenty, což v situaci dalšího klidného vedení Pirátů znamená obrovské problémy, protože se budou dohadovat ve vládě, spoustu věcí budou muset obhajovat na svém fóru a do toho se ještě budu dohadovat ve vedení Pirátů. Nic klidného je rozhodně nečeká.

Vraťme se ještě k Pirátskému fóru. Kromě něj mají také skupinu na Facebooku, obě dvě platformy jsou nicméně veřejně dostupné. Škodí to straně?

Naprosto. Spoustu věcí si ve výsledku stejně nemohou vyříkat autenticky, protože je sledováno všemi v republice. Takže otevřenost debaty to stejně podřezává.

Nejtěžší soužití s nějakými anketami na fóru bude právě v době „vládního pobytu“. Budou něco vyjednávat na půdě vlády, na půdě Sněmovny a do toho bude ještě probíhat permanentní referendum na fóru. Pak se dostanou do dilematu, co je víc? Vůle delegátů, respektive sympatizantů a členů, nebo voličů, nebo souhra s politickými partnery?

Budou hledat kompromisy. Je to hodně těžká hra, která se téměř nedá zvládnout, protože vždycky musíte sledovat jeden cíl - buď vůli voličů, nebo vůli stranického fóra a nebo vůli typu prosadit maximum ve vládě a tím do budoucna potěšit voliče. Ale všechny tři cíle zvládnout nejdou.