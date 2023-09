Potřebujeme znát moskevské drby. Nebýt na místě, by bylo chybou, nesouhlasí Lipavský s prezidentem Pavlem

Lidovky.cz: Mělo by mít Česko za současné situace svého velvyslance v Moskvě? Prezident Petr Pavel si to zatím nedovede představit, jak prohlásil v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Jak se na tuto otázku díváte vy?

Naše vztahy s Ruskou federací jsou v tuto chvíli na bodu mrazu, to není žádné tajemství. Neznamená to však, že bychom vzájemně nekomunikovali, ačkoliv komunikace probíhá spíše ve formě výměny diplomatických předvolání. Je to opravdu jen na velmi technické úrovni. Na druhou stranu nemít diplomatické vztahy s Ruskou federací by znamenalo, že oslepneme ve vztahu vůči této zemi, která se v tuto chvíli podílí na rozkladu bezpečnostního řádu v Evropě. Je naprosto zásadní, abychom byli zastoupeni diplomaticky i na té nejvyšší úrovni v Moskvě.

Lidovky.cz: Proč?

Když se podíváme na ostatní významné spojence z NATO, všichni mají své nejlepší diplomaty v Moskvě. Jde o nejsilnější jména, která mohou ve svých sborech najít. Je to známka toho, že se dívají za roh, možná za dva rohy. Ví, že válka na Ukrajině nebude probíhat do nekonečna. Jednou skončí. My nevíme jak, může také dojít k různým významným událostem. A pokud bychom během těchto událostí nebyli v Moskvě zastoupeni na nejvyšší úrovni, byli bychom vynecháni ze hry o to, jak bude vypadat budoucí bezpečnostní uspořádání v Evropě. A to by bylo proti zájmům České republiky.