Zvýšit daně firmám? V krizích jsme jim pomohli, teď by nám to všem měly oplatit, míní ministr práce Jurečka

Zástupci vládní koalice finišují s přípravou balíku opatření k omezení erárních výdajů a vylepšení příjmů. Patří tam třeba debata o úpravě sazeb DPH, zvýšení daně z nemovitostí, alkoholu a tabáku či zrušení některých slev u daně z příjmu fyzických osob. Ale na druhé straně i úspory v některých agendách státu. Podrobnosti jednotlivých návrhů vládní politici odmítají prezentovat, ale jak potvrdil šéf lidovců Jurečka, patří k nim i navýšení korporátní daně.

Ta loni státu přinesla hned po inkasu DPH druhý nejvyšší daňový příjem (228,7 miliardy korun) a její nynější sazba 19 procent patří v EU k těm nižším. „Firemní daně rozhodně nejsou vyjmuty z našeho hledání, jak napravit státní rozpočet,“ uvedl Jurečka pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Považujete zvýšení daně z příjmu firem za solidární?

Tady si myslím, že je k tomu i principiálně silné odůvodnění. Máme za sebou tři roky, kdy jsme byli všichni velmi solidární vůči firemnímu sektoru. Ze strany státního rozpočtu, tedy všech poplatníků, tady byla veliká solidarita jak za covidu, tak i teď v době ekonomické a energetické krize.

A já jednoznačně odmítám, aby tady byla kapitalizace zisků a socializace ztrát, tedy že když jsou firmy v potížích, tak jim pomáháme, když se jim daří, zisk si ponechají.

Proto říkám, že v případě zvýšení daně z příjmu právnických osob je to krok, který je možné udělat, je na místě a který má své logické i principiální odůvodnění.

Takhle se snažím na to nahlížet i v případě jiných debat o jiných daních, v jiných oblastech, v jiných sektorech. Abychom nepřispívali k tomu, že zhoršíme někde nějakou situaci pro určitou část obyvatel, kde by to znamenalo nevratné negativní sociální dopady.

Naopak, abychom dokázali kroky, které budeme dělat, v ideálním případě ještě i podpořit rodiny s dětmi, samoživitele, samoživitelky. Zkrátka lidi, kteří třeba žijí sami v domácnosti, protože jejich situace je vlastně nejenom v tomto roce, ale i z pohledu posledních let v době covidu velmi komplikovaná.

Lidovky.cz: Čili to není tak, že by „náklad“ nesli jenom lidé, ať už zvýšením nějakých odvodů a daní, nebo při zdražení zboží a služeb přes DPH? Není tabu, že by se zvedla firemní daň, tedy daň z příjmu právnických osob?