Získal jste více než 3,1 milionu hlasů. Více než v minulosti Miloš Zeman před pěti lety. Jak to vykládáte?

Těší mě, že jsem získal více hlasů než Miloš Zeman. Beru to jako obrovský závazek. V naší společnosti nastalo obrovské očekávání. Po deziluzi z politiky reprezentované především Milošem Zemanem a Andrejem Babišem se ukázalo, že naše společnost na tom není zdaleka tak špatně. Hodnoty, o kterých se tu dlouho bavíme, nám chybí. Vnímám to jako veliký závazek je vrátit. Nebude to lehké, ale udělám pro to všechno. Využiji k tomu mandát. K ničemu jinému.

Co uděláte pro spojení společnosti rozdělené kampaní? Bude na tom chtít spolupracovat s Andrejem Babišem?

Nevnímám to tak, že by tu byli poražení a vítězní voliči. Jsme všichni občané České republiky. Máme jiný názor na řadu věcí, ale neznamená to, že jsme nepřátelé. Musíme se spolu znovu naučit komunikovat. Naprostá většina voličů se ztotožňuje s hodnotami, o kterých jsem mluvil. Možná z jiného úhlu pohledu, ale všichni chtějí, aby věci fungovaly, a měli jistoty, na které se mohou spolehnout. Aby na ně stát myslel a neopomíjel je. Jsem připraven komunikovat s každým, kdo má zájem situaci řešit. Je mi jedno, jestli bude z vládního tábora nebo opozice. Pokud bude mít smysluplný návrh, který směřuje k řešení našich problémů, budu o něm rád přemýšlet a diskutovat o něm.

Zemana výsledek voleb překvapil, Pavlovi nabídl pomocnou ruku Prezidenta Miloše Zemana výsledek prezidentských voleb překvapil. Čekal, že generál ve výslužbě Petr Pavel možná vyhraje nad předsedou ANO Andrejem Babišem, nepředpokládal ale tak výrazné vítězství, řekl dnes na Frekvenci 1. Podle Zemana ale nelze Babiše po prohře odepisovat. Připomněl, že se sám po prvním neúspěchu v prezidentské volbě vrátil. „Čekal jsem, že možná Petr Pavel vyhraje, ale že vyhraje náskokem 16 procent, to jsem nečekal,“ řekl Zeman. Pavla ve druhém kole podpořilo 58,32 procenta voličů, Babiše 41,67 procenta. Zeman ale odmítl tezi premiéra Petra Fialy (ODS), že možná začíná konec Babišovy éry. „Já jednou neuspěl v prezidentské volbě v roce 2003, ať už z jakýchkoliv příčin. Všichni mě tenkrát odepisovali, za deset let jsem se vrátil a dvakrát vyhrál prezidentské volby. Neodepisujme nikoho předčasně,“ řekl. Úřadující prezident je připraven se setkat se svým nástupcem, pokud o to bude mít Pavel zájem. V takovém případě by s ním chtěl mluvit o „prezidentském údělu“. Pavel se schůzce se Zemanem nebrání. „Pokud mi bude chtít sdělit nějaké rady do života, rád si je vyslechnu. Na druhou stranu se obávám, že prezident Zeman mi nemá moc co dát, navazovat bych na něj příliš nechtěl,“ řekl České televizi (ČT). Zeman také uvedl, že Pavel udělal chybu v kampani, když mluvil o rozdělení společnosti na demokratické a nedemokratické voliče, případně na tábory dobra a zla. „Jediné rozlišení, které bych uznal, jsou občané, kteří jdou k volbám, a ti, kteří k volbám nejdou. Ti, kteří k volbám nejdou, nejsou tak úplně demokraté,“ řekl Zeman. Pavel v ČT řekl, řekl, že nikdy neoznačoval Babišovy voliče za nedemokratické. „Jeho (Babišovi) voliči mají právo na jiný názor a jsem připraven s nimi komunikovat,“ řekl. O Babišových chybách v kampani Zeman mluvit nechtěl. Zdůvodnil to tím, že nechce poraženému kandidátovi sypat sůl do ran. (čtk)

Jaké budou vaše první kroky jako prezidenta?

Sobotu a neděli strávím s médii. Na pondělí budou první schůzky. Bylo by dobré se sejít s ústavními činiteli a pohovořit si o tom, jak budeme společně fungovat. Proběhne příprava v přechodném období, kdy bude potřeba postavit tým a program na prvních pár týdnů. Budu také vést konzultace.

Jak budete komunikovat s premiérem Petrem Fialou (setkání s médii vznikalo před příjezdem pana Fialy do tábora Petra Pavla)?

Asi nevyzradím žádné tajemství, že premiér sem přijede.

Proč podle vás dali lidé přednost vám před Andrejem Babišem?

Velká část veřejnosti viděla kampaň před druhým kolem. Viděli propastný rozdíl v argumentaci obou kandidátů. Nejenom ve lžích, ale i v kampani, která by byla založena na negaci a strachu. To lidem vadilo. Nevolili Pavla, ale nechtěli to, co reprezentoval Andrej Babiš.

Co byste řekl lidem, které vás nevolili?

Jsem otevřený jejich názorům. Andrej Babiš a opozice si často stěžují, že jim vláda nenaslouchá. Jsem připraven poslouchat jejich argumenty, pokud budou směřovat k řešení, a nejen k negaci toho, co dělá vláda.

Co je to, co by si chtěl říct Petr Pavel na konci svého mandátu v roce 2028, že dokázal ve funkci prezidenta?

Změnu atmosféry v naší zemi. Že se přestaneme litovat. Že si přestaneme stěžovat a budeme si uvědomovat, jaké máme štěstí, že žijeme právě v této zemi. Uvědomíme si potenciál, který tato země má a začneme ho naplno využívat. Není jediný důvod, abychom byli méně spokojení než země, které se v indexu štěstí umisťují na prvních místech. Všechny předpoklady k tomu máme. Akorát je zapotřebí se přestat dohadovat. Místo toho, abychom říkali, proč něco nejde, začali překonávat překážky a hledat cesty, jak to dokázat. Pak budeme žít v pohodě. Nastavit tento kurz se za pět let dá zvládnout.

Máte plán na boj s dezinformacemi, které se projevily i v kampani?

Je potřeba některé věci odmytizovat. Nejen, že dezinformace lidem nahánějí strach, ale přidávají obavy i tam, kde se bát nemusí. O jiných problémech zase třeba neví, protože někdo nechtěl, aby se o nich mluvilo. Je potřeba informovat lidi férově, aby věděli, na čem jsou. To je to, co jsem dělal a budu dělat i nadále.

Vláda prezidenta Miloše Zemana, Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého byla poznamenaná neprůhlednými zakázkami a kontakty na Rusko. Jak hodně se vy a vaše kancléřka chcete podívat na to, co se dělo na Hradě v posledních pěti letech?

Prezidentovo okolí bylo naprosto právem považované jako jeden z důvodů ztráty důvěryhodnosti celého prezidentského úřadu. I proto chci věnovat velkou pozornost tomu, aby kancelář prezidenta byla od počátku stavěna jako profesionální úřad, který bude transparentní a bude komunikovat. Je důležité, aby při předávání proběhl hloubkový audit. Nedokážu si představit, že bychom měli převzít úřad s tím, co se tam dělo a zavřít před tím dveře a předstírat, že se nic nestalo. Pokud tam byli jakékoli podezření, budu trvat na tom, aby byla dotažen do konce. Není možné, aby zůstali bez odpovědi. Je to jedna z věcí, která lidem velmi vadí.

Co budete dělat pro to, aby se vám nezatočila hlava z toho, že jste prezidentem se sídlem na Pražském hradě?

Nechci srovnávat funkci prezidenta s předsedou vojenského výboru NATO, ale ani z té se mi nezatočila hlava. Naprostou většinu času strávím v podhradí. Budu neustále v kontaktu s lidmi, jako doposud. Budu jezdit k nám na vesnici, kde máme chaloupku a kde známe spoustu lidí. Nehodlám si nechat zamlžit mozek funkcí. Nezblbnu.

Už jste přemýšlel, kde budete bydlet?

Zatím budu bydlet doma. A moc rád. Pak se uvidí. Hrad i Lány jsou stále obsazené a bude tam potřeba udělat mnoho práce.

Jak budete s lidmi komunikovat?

Jako doposud. Když jsem jezdil do regionů, jezdil jsem tam jako soukromá osoba. Budu se snažit mluvit s lidmi o jejich problémech. Jak vidí dopady vládních opatření. Jestli jim pomáhají. Budu se sbírat zkušenosti. Na tom se nic nezmění. Nevnímám úřad prezidenta jako piedestal, ale chci chodit mezi lidi, aniž bych se bál s nimi mluvit. Takový pocit jsem neměl a doufám, že ani mít nebudu.

Budete přísný na vládu Petra Fialy?

Nejsem vládním kandidátem. Pokud s vládou v něčem nesouhlasím, dám jim to jasně najevo. Nebudu dávat najevo jen nesouhlas, ale budu mít i návrh, co by mělo být lépe. Budu se o tom bavit s odborníky a veřejností, aby to mělo naprosto reálný základ.

Jaká byla role lidí ve vašem týmu, kteří pocházejí ze Slovenska a pracovali v minulosti v kampani i před zvolením slovenské prezidenty Zuzany Čaputové jako například Michal Reppa a Martin Burger?

Michal s Martinem jsou takoví jing a jang duo. Neuvěřitelně se doplňují ve svých protikladech. Byli naprosto neocenitelnou součástí týmu. Byli jsme moc rádi, že je máme. Díky nim tým fungoval nejen profesionálně, ale v naprosté pohodě.

Budete se inspirovat Václavem Havlem?

Považoval bych za velice troufalé až podbízivé, kdybych se stylizoval do role Václava Havla. V mnoha věcech bych se chtěl inspirovat. Jsem si vědom toho, že se bavíme o dvou odlišných osobnostech a odlišných obdobích. Líbil se mi civilní výkon funkce prezidenta za Václava Havla. To je jedna z věcí, na kterou bych chtěl navázat. Dále se mi také líbilo, že naslouchal odborníkům. Svolával kulaté stoly v hájence Amálie v Lánské oboře. Nechal se informovat o detailech problémů a sbíral tam i možnosti řešení. Chci nejen fyzické a informační otevření Hradu, ale také mnohem více akcí, které na Hrad přitáhnou lidi. Začnu v oblasti kultury, ale i vědy. T.G.M. měl svého Plečnika. Já budu velmi rád, pokud se mnou bude spolupracovat architekt Pleskot.

Kdy jste si uvědomil, že vyhrajete?

V řadě věcí dám na názory odborníků. Ve chvíli, kdy mi řekli, že to vypadá dobře, začal jsem tomu věřit.

Je něčeho, čeho litujete?

Vzhledem k tomu, že byla kampaň úspěšná tak ne.