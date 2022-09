Bez ruského plynu se v Praze můžeme obejít do tří let, říká primátor Zdeněk Hřib. MHD zdražovat nechce

Lidovky.cz: V jaké fázi přípravy stavby Městského okruhu se nyní nacházíme?

V tuto chvíli se dokončuje dokumentace k žádosti pro územní rozhodnutí. Jde o první fázi, kterou bude povolovat státní správa. Podat by se měla příští rok. Když to dobře půjde, stavba by se mohla zahajovat v roce 2028 nebo 2029. Jde o to, že od okamžiku, kdy se požádá o stavební povolení, respektive územní rozhodnutí, tak to má v ruce státní správa, a to my jako samospráva už nemůžeme přímo ovlivnit.

Lidovky.cz: Jsou zajištěny zdroje financování?

Na přelomu let 2028 a 2029 bude právě dokončováno metro D a Praha bude finančně vyčerpaná. Bude potřebovat pomoc od státu, tak jak je to mimochodem běžné v zahraničí.

Lidovky.cz: Už se tedy ví, kolik by okruh měl stát?

Odhad v tuto chvíli nemáme. Existují historické predikce, ale k nim bych se nyní nerad vyjadřoval. Změnilo se to, že jsme to celé dali pod zem, navíc doba je šílená a inflace je objektivní fakt. Preferoval bych, abychom si částky říkali až v době, kdy budeme mít v ruce povolení.

Lidovky.cz: Je v plánu ještě nějaká velká městská investice kromě dokončení Městského okruhu?

V budoucnu bude naprosto nezbytná investice do městského nájemního bydlení. Jiným způsobem dostupnost bydlení řešit nelze. Loni se povolilo 9700 nových bytů, což je od roku 1989 rekord.

Lidovky.cz: To je ovšem komerční zástavba...

Ano. Ve volbách 2018, se myslím, říkalo, že povolení 10 000 bytů je ona kýžená meta, které musíme dosáhnout, aby se začaly snižovat ceny bytů. Ty ovšem stále rostou. Podle mě se jasně prokázalo, že jen trh to nevyřeší. Místní lidé na trhu soutěží s nejrůznějšími spekulanty, často z postsovětských republik. To musíme skutečně řešit na více frontách a masivní výstavba městského nájemního bydlení do toho mixu jednoznačně patří.

Lidovky.cz: A kolik bytů by se tedy mělo stavět?

Pražská developerská společnost, kterou jsme založili, má projekty na zhruba 8000 bytů. Dalších 8000 by se mohlo vejít do Letňan, až doběhnou procesy změny územního plánu. A bude nutné najít ještě další lokality a v tom úsilí ještě přidat, protože musíme pro Pražany vystavět skutečně desítky tisíc bytů.

Zdeněk Hřib (41) Prahu vede za Piráty od roku 2018. Na starosti má oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů.

Na starosti má oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů. Původní profesí je lékař, vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví .

vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti byl ředitelem obecně prospěšné společnosti . Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU.

Lidovky.cz: Dokážete tedy odhadnout celkovou investici do městského nájemního bydlení?

Pro začátek se bavíme o 16 tisících bytech. Je otázka, na kolik vyjde metr, ale řekněme, že by jeden byt v nákladových cenách přišel na čtyři miliony korun, takže se dostáváme k investici za zhruba 64 miliard korun. Proběhne to tak, že dojde k zaúvěrování, ručit se bude stavbou a splácet se bude z nájmů. Financování bude nejméně problematické, existují například finanční programy bank pro municipality.

Lidovky.cz: Zpět k dopravě: Městský okruh a metro D snad nejsou jediné velké stavby.

V tomto volebním období významně prodlužujeme tramvajové tratě a stavíme nové. Deset let se tady žádná nová trať nezahajovala, my jsme tuto investiční výstavbu obnovili. Navrhujeme také vytvořit tramvajový okruh, zlepšit spojení mezi jednotlivými čtvrtěmi. Předpoklad je takový, že by mohlo být hotovo do roku 2035 a mělo by to stát 11 miliard.

Lidovky.cz: A metro O je skutečně reálný projekt, se kterým se počítá?

Musíme připravovat projekty do budoucna. Ale výstavba nové linky metra je tu na dlouhé lokte. Jen připomenu, že jsme letos zahájili metro D, jde o první novou linku po více než 40 letech. Jen pro srovnání, metro D je za sto miliard při inflaci dvě procenta. V tomto srovnání je tramvajový okruh za 11 miliard vlastně za hubičku a rok 2035 je velmi realistický termín.

Lidovky.cz: Nehrozí v souvislosti s možnými energetickými úsporami omezování spojů?

Určitě udělám maximum pro to, aby se MHD neomezovala a aby nezdražovala. Překvapuje mě, že někteří jiní kandidáti, jako Bohuslav Svoboda, říkají, že je potřeba omezit slevy na MHD. Ale to máte slevy pro seniory, pro děti, studenty, zdravotně postižené. My jsme naopak ještě přidali slevu pro lidi v hmotné nouzi. MHD je pro město tak vitálně důležitá, že si nějaké omezování opravdu neumím představit.

Lidovky.cz: A co šetření v městském majetku, úspory energií a podobně?

Úspory řešíme neustále, například jsme na magistrátu snížili počet úředníků o sedm procent. Jen v IT šetříme 145 milionů ročně, to je rozdíl mezi lety 2018 a 2021. Seškrtal jsem některé úplně zbytečné projekty. Vnitřní úspory se daří hledat.

Ale ano, zvyšování cen energií je velký problém. Zejména u energeticky náročných provozů, což jsou kromě dopravního podniku také třeba domovy pro seniory nebo školy. Jen u škol zvýšené zálohy na energie budou teď stát půl miliardy korun.

Lidovky.cz: Jak pokračuje naplňování klimatického plánu přijatého zhruba před rokem?

Budeme využívat pražskou solární elektrárnu, což je projekt, který už běží. Dáváme solární panely na střechy městských budov. Z čistírny odpadních vod vytéká o pár stupňů teplejší voda, což se dá využít v dálkovém vytápění Prahy. Bioplynka vyrobí biometan z odpadu. To jsou projekty, kterými chceme v dlouhodobém horizontu situaci stabilizovat. Máme i plán, jak se do roku 2025 obejít v Praze bez ruského plynu.

Lidovky.cz: A odhadnete i volební výsledek Pirátů v Praze?

Minulý rok jsme měli ve volbách nějaké průzkumy, a tudíž víme, že se situace může dynamicky změnit. Máme i průzkum, podle kterého zvažuje volbu Pirátů každý čtvrtý Pražan. To by bylo 25 procent.

Další rozhovory přineseme s těmito lídry: Bohuslav Svoboda (Spolu)

Patrik Nacher (ANO)

Lidovky.cz: Jak vidíte možnou povolební koaliční spolupráci?

V radě nechceme žádné trestně stíhané a kumulátory funkcí. A třeba lídr Spolu Bohuslav Svoboda přímo uvádí, že chce zároveň sedět v radě hlavního města, v parlamentu a ještě ve správní radě VZP. To vnímám jako naprosto absurdní. Nelze dělat primátora na poloviční úvazek.

Když se podíváte na ANO, tak to je prašť jako uhoď, Patrik Nacher je také poslanec, i tam jsou na kandidátce trestně stíhaní.

Pak je tu otázka programového průniku a přístup Bohuslava Svobody třeba k životnímu prostředí, kdy tvrdí, že emise z aut tady nejsou nijak zdravotně závadné, tedy ne víc než erupce na slunci. To jsou, myslím, absurdní výroky a žasnu, že někdo může něco takového vypustit z úst.

Lidovky.cz: Tedy koalice s ANO nebo s ODS by pro vás byla obtížně představitelná.

Povolební vyjednávání budou mimořádně složitá, to je jisté.