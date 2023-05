Kromě matematiky a češtiny čeká od příštího roku na žáky u přijímaček na střední školy také angličtina. „Bodově bude srovnatelná jako matematika a čeština. Test se bude skládat z písemné i poslechové části. Test by byl v úrovni A2, protože jde o výstupní úroveň základních škol,“ prozradil Miroslav Krejčí z Cermatu s tím, že školy si samy rozhodnou, jestli jazyk zařadí.

Do budoucna by jednotné přijímací zkoušky mohly doplnit i další předměty. „Cermat uvažuje o zavedení dalších testů například z biologie nebo společenských věd,“ líčí Krejčí. Střední školy by si tak mohly do přijímaček vybrat takové předměty, které preferují.