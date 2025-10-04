Vstoupím do klubu ODS, říká Lipavský, nejúspěšnější politik SPOLU ve volbách

  21:50
Jan Lipavský byl nejúspěšnějším politikem koalice SPOLU ve volbách, které ale skončily její prohrou s ANO. Dostal přes 62 tisíc preferenčních hlasů, nejvíc z celé koalice SPOLU, a po Andreji Babišovi druhý nejvyšší počet ze všech kandidátů. „Děkuji všem voličům za tento výsledek,“ říká Lipavský, který po volbách vstoupí do poslaneckého klubu ODS.

Volební štáb strany SPOLU. Jan Lipavský (4. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Je ten výsledek pro vás překvapením?
Asi by bylo naivní říkat, že jsem nečekal preferenční hlasy v Praze. Na druhou stranu jsem opravdu neočekával takto velký výsledek a beru to jako ocenění dosavadní práce, třeba v roli ministra zahraničních věcí, zahraniční politiky, kterou jsem dělal pro tuto zemi, a koneckonců to je politika, kterou teď mohu dělat dál, byť jako poslanec, s největší pravděpodobností z opoziční role.

Nezlobí se na vás někteří kolegové z koalice?
Ne, určitě ne. S Janou (Černochovou, lídryní kandidátky v Praze, pozn. red.) jsme před chvilkou byli na pivku a řekněme, že jsme v rámci té situace pozitivně hodnotili devět pražských mandátů.

Jste nestraník? Zůstane to tak?
Uvidíme, uvidíme. Teď vstoupím do klubu ODS.

Budete chtít být předsedou zahraničního výboru Sněmovny?
Já myslím, že teď je opravdu příliš předčasné si rozdělovat jakékoliv funkce. Sněmovna se ani neustavila, ani se neustavily kluby. Vlastně není jasné vůbec nic.

Výsledky voleb 2025 v Česku

ANO 2011

34,56 %
strana získala 1 940 190 hlasů
80
+8

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,33 %
strana získala 1 309 904 hlasů
52
-19

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,21 %
strana získala 629 799 hlasů
22
-15

Česká pirátská strana

8,94 %
strana získala 502 143 hlasů
18
-19

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,79 %
strana získala 437 469 hlasů
15
-5

Motoristé sobě

6,77 %
strana získala 380 419 hlasů
13
+13

Stačilo!

4,3 %
strana získala 241 923 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,07 %
strana získala 60 481 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 25 152 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,22 %
strana získala 12 451 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,21 %
strana získala 12 092 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,18 %
strana získala 10 261 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 7 371 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 7 304 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,11 %
strana získala 6 335 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 4 937 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,07 %
strana získala 4 183 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,06 %
strana získala 3 838 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 3 718 hlasů
0
0

Volt Česko

0,06 %
strana získala 3 626 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 3 299 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 2 880 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,03 %
strana získala 2 207 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,01 %
strana získala 612 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 282 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Když se podíváte na ty hlavní výsledky, vypadá to, že ANO bude vyjednávat o tvorbě sněmovní většiny s SPD a Motoristy sobě. Změní se zahraniční politika České republiky, pokud Andrej Babiš vytvoří vládu, která se bude nějakým způsobem opírat o SPD?
Bezpochyby ano, protože naše zahraniční politika je velmi, řekněme, svědomitá a odpovědná v tom, abychom plnili veškeré alianční závazky, abychom stavěli hráz proti ruské rozpínavosti, ať už třeba podporou Ukrajiny nebo vytvářením našich pozic s dalšími zeměmi, jako je třeba Polsko, baltské země, v posilování vlastní odolnosti nebo budování obrany. A já bych chtěl jen upozornit, že jaksi politické instinkty Andreje Babiše během minulých let opravdu nebyly jasně se vymezit. Slyšeli jsme celou řadu prapodivných výroků, také jsem o něm řekl, že je bezpečnostní riziko. No, řekl jsem to z velmi dobrých důvodů, takže mě to moc neuklidňuje, že by měl být podporován hlasy Tomia Okamury nebo Motoristů, kde jsme taky viděli, že hlasovali v Evropském parlamentu pro některé rezoluce naprosto jinak, než já bych považoval za správné. A ještě bych k tomu chtěl doplnit to, že Andrej Babiš je součástí Patriotů pro Evropu. Vidíme, jakou politiku má Orbán, tak se pak nedivme, až tyhle věci začne nahlas říkat a realizovat, pokud se opravdu stane premiérem. V bezpečnosti totiž nejde dělat kompromisy.

Je podle vás s českou muniční iniciativou na pomoc Ukrajině v tuhle chvíli amen, když hnutí ANO říká, že ta iniciativa je netransparentní, a Andrej Babiš říká, že by tu věc mělo řešit NATO a nikoliv Česká republika?
Tak to se těším, jakým způsobem s tím naloží, pokud se k tomu skutečně dostane, protože za prvé zjistí, že to je naprosto transparentní, že to je za peníze solidních západoevropských zemí jako Německo, Dánsko, Norsko, Nizozemsko. A těmihle výroky on je maximálně odradí.

Severoatlantická aliance se nevěnuje dodávkám letálního nebo smrtícího materiálu na Ukrajinu. Na to neexistuje mandát ani shoda. A je to zdrojem velké prestiže pro Českou republiku, tak možná se té prestiže bude chtít zbavit a možná tím pádem to bude velký dárek pro Vladimira Putina, aby se Ukrajinci asi mohli méně bránit, když ty dodávky se nějakým způsobem zkomplikují. Tohle samozřejmě je velký problém, ale co jsem chtěl říct té spolupráci ANO, SPD, Motoristé. Motoristé tvrdí, jací jsou velcí pravicoví politici a když se podíváte na sliby ANO i SPD, tak to jsou samé sociální dávky a dotace. Já nechápu, jak tyhle politiky půjdou dohromady.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

