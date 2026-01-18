Jak je to teď s koalicí SPOLU? Existuje ještě?
Na úrovni Sněmovny fakticky neexistuje. Jsme opravdu teď na té dráze, kdy posilujeme vlastní značku, ale spolupracujeme s ostatními opozičními stranami a spolupracovat budeme. Ten úkol je teď jasně definovaný, přitahovat voliče a případně využít tuto sílu pro možnou jakoukoli další dohodu v budoucnu.
Na podzim jsou volby do Senátu. Budete stavět kandidáty ODS nebo SPOLU do senátních voleb?
Někde jsme schopni podpořit a podpoříme kandidáta STAN, tam třeba nebudeme mít svého kandidáta. Někde se domluvíme s dalšími stranami na společném kandidátovi, budeme postupovat strategicky tak, abychom v Senátu neoslabili, ale posílili.
Za volební obvod Praha 1 končí po 32 let v politice, ve veřejné službě, Miroslava Němcová. Už víte, kým ji nahradíte?
Ne, nevíme, bavíme se o tom. Nechci prozrazovat víc, protože teď jednáme i s našimi partnery a snažíme se najít co nejlepší řešení.
Může být ten, kdo ji nahradí, bývalý premiér Petr Fiala?
To by musel rozhodnout Petr Fiala a já od něj takovou odpověď nemám. Ještě jsem se ho ani neptal.
ODS si zvolila nové vedení nebo ho spíš obměnila. Podle toho, co říkali kandidáti na kongresu, jsem měl pocit, že se ODS posunula doprava a vy jste k tomu řekl, že sytě modrá je dobré vyjádření směru, kterým se teď ODS vydá. Jak to konkrétně občané poznají?
Je několik konkrétních věcí, ve kterých se to prostě ukáže. Jako je daňová reforma, která bude především snižovat daňovou zátěž práce. To je klíčový krok i z odezvy mnoha podnikatelů, jak vytvářet lepší podmínky pro zaměstnávání lidí a pro růst ekonomiky.
Tady je jasné, že směřujeme k tomu, aby tržní ekonomika měla opravdu lepší podmínky a aby zbytečně stát nepodvazoval aktivitu lidí. A mimochodem, nejvíc to vyřeší i problém švarcsystému v okamžiku, kdy pro firmy bude jednodušší zaměstnávat ty lidi, tak nebude motivace utíkat k švarcsystému.
Jak nejenom daňovou reformu, ale i jiné věci prosadíte? Jste sice druhá nejsilnější strana ve Sněmovně, ale opoziční strana. De facto se může stát, že za čtyři roky neprosadíte ve sněmovně vůbec nic, že vám to ANO, SPD a Motoristé nedovolí.
Ale budeme připraveni na další období, budeme mít kompletně připravené reformy prodebatované s odbornou veřejností a se soukromým sektorem. Budou to jasné plány a srozumitelná politika, abychom ji pak realizovali a samozřejmě, že teď se budeme snažit prosazovat naši politiku v konkrétních pozměňovacích návrzích.
Taky platí, že, a říkám naprosto jednoznačně, že nespadneme do pasti a do vábniček, že bychom měli dát třeba prostor pro menšinovou vládu Andreje Babiše. Přebírali bychom tím jen odpovědnost za špatnou politiku a nebezpečnou politiku a zklamali bychom, podrazili bychom naše voliče.
Na druhou stranu ale říkám, že tam, kde bude vláda například omezovat zbytečné regulace, bude šetřit finanční prostředky státu, bude šetřit na provozních výdajích, tam jsme připraveni podpořit ten přístup.
Ministři a poslanci ODS v pětikoalici podpořili konsolidační balíček, jehož součástí byly i vyšší sociální odvody pro OSVČ. Současná koalice teď navrhuje, aby odvody zůstaly letos na loňské úrovni. Až se bude hlasovat o schválení téhle úpravy, aby to platilo zpětně od začátku roku, podpoří to ODS?
Podpoří za předpokladu, že zároveň se ve sněmovně vyřeší to B k tomu prvnímu kroku. V okamžiku, kdy to bylo součástí konsolidačního balíčku, my jsme se nijak netajili tím, že to je pro nás bolestivý kompromis. Byl ale vázaný na to, že zároveň se zvyšují v budoucnu důchody živnostníků a OSVČ. Ze strany ministerstva práce tehdy zaznívalo, že v okamžiku, kdy to neuděláme, tak ti živnostníci padají fakticky do sociálních dávek, což není správně.
To by byla quasi pravicová politika, ne skutečně pravicová, protože samozřejmě ty sociální dávky platí všichni ti odpovědní, kteří v tomto směru odváděli nebo jako zaměstnanci platili víc. My budeme určitě požadovat to, aby se v návaznosti to zafixování nebo snížení minimálních odvodů přesně zhodnotilo, jestli opravdu dochází k tomu, že ti, kteří platí minimální odvody, pak padají do sociálních dávek.
Do vedení strany byli zvoleni bývalý ministr, teď podnikatel Pavel Drobil a poslanec Karel Haas, který jako jednu ze svých hlavních kvalit, když mluvil k delegátům kongresu, zmínil, že má dlouholetou zkušenost z finančního sektoru. Přiznali jste, že byl určitý problém, že jste něco v tomto směru v minulosti zanedbali?
Já se dívám dopředu, říkám, co ODS bude v nadcházejícím období dělat. A věc, kterou pokládám za důležitou, je posílit ekonomickou kompetenci.
A tu jste posílili podle vás?
Ano, tu jsme podle mého soudu posílili jednak přímým zastoupením těchto lidí v předsednictvu, ale důležitější bude ještě to, co přineseme v rámci návrhů a v rámci práce stínové vlády.
Pavel Drobil mimo jiné zmínil, že byla chyba, že jste hlasovali pro zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, že na tom ODS nic nezískala.
Jestli si to dobře vybavuju, tak hovořil o tom, že to přišlo ve špatném čase, v předvolebním roce, to mě totiž taky mrzí, protože je to potřeba, já jsem jasným zastáncem toho odděleného systému, který je u nás. To znamená, že platíme koncesionářské poplatky a že média veřejné služby nejsou podvázaná vládou a svázaná se státním rozpočtem.
Takže svůj názor si ponecháváte, že to bylo správné, podpořit zvýšení těch poplatků?
Ano, a přijímám kritiku v tom, že jsme to udělali v nevhodnou chvíli.
Drobil byl ve vládě ministrem životního prostředí, odcházel z ní za určitých okolností. Nemůže vás poškodit, když se třeba bude znovu řešit ta kauza, spor ohledně whistleblowera Libora Michálka?
On velmi rychle vyvodil závěr, rezignoval, pokud si to dobře vybavuju, odešel z vysoké politiky a vybudoval opravdu úctyhodnou skupinu firem, která prosperuje a která dává práci opravdu mnoha set lidem.
Ve vedení ODS není ani jedna žena. A mladší kandidáti taky nedostali ve volbách na kongresu žádnou šanci.
Jsou tam nové tváře, v tom vedení. A co se týče těch dalších kroků, tak v té stínové vládě budou ženy a budou tam i mladší poslanci.