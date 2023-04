Špidla: Penzijní systém nemá problém, reforma není třeba. Stačí řádně vybírat daně a zamezit odlivu peněz do ciziny

Lidovky.cz: Systém důchodů se v souvislosti se stárnutím populace řítí do velkého deficitu. Co s tím?

Neřítí se do deficitu. Důchodový systém je samozřejmě nákladný a tím, v jaké výši jsou nastaveny odvody, se čas od času dostává do technického deficitu. Ale ten deficit je vždy vyrovnán.

Jinou věcí je, že na důchody dáváme asi osm procent hrubého domácího produktu. Což je v evropském kontextu průměr, dvanáct zemí dává více.

Národní rozpočtová rada spočítala růst nákladů v dlouhé perspektivě a vyšlo jí, že nejhorší demografická situace nastane v roce 2059. To budeme mít 3,1 milionu důchodců a náklady na důchody budou 11,4 procenta HDP.

Ale potom se situace začne zlepšovat. A těch 11,4 procenta je vlastně současná realita některých zemí. Takže nejsme v situaci, kdy by nám hrozila katastrofa.

Lidovky.cz: Proč tedy všechny polistopadové vlády důchodový systém řeší, v čem je jeho problém?