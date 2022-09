Energetická závislost na Rusku je bezpečnostní nesmysl, předchozí vlády to ignorovaly, říká Rakušan

Lidovky.cz: Pro žádného úspěšného starostu by neměla být komunikace s voličem problém. Jak si vysvětlujete, že komunikace z vaší strany není ideální?

Myslíte komunikace STAN, nebo vlády?

Lidovky.cz: Obojí. Jste významným prvkem vlády, to nelze odpárat.

Rozdělil bych to. Naše přímá komunikace, což se ukazuje i v předvolební kampani, tady stále je. Naši starostové, pokud se podíváte po republice, mají menší počet velkých billboardů, ale jsou o to více v ulicích a s lidmi mluví. Další výhodou každého starosty je, že za něj mluví většinou práce a ten lokální příběh mnohem víc než nějaká velká politika. Ale naše kampaň před komunálními volbami je v drtivé většině zaměřena na to, že se s lidmi setkáváme, bavíme se především o lokálních problémech. To je naše kampaň, ta se nezměnila a komunikujeme stále stejně. A pokud objíždím republiku a vidím, jak naši lidé dělají kampaň, tak ji dělají velmi efektivně a napřímo.

Komunikace vlády, a to přiznávám, rezervy má. Ale podívejme se na to, do jaké doby jsme vstoupili. Vstoupili jsme do bezprecedentní doby s krizí, krizí a krizí. Od covidové krize po ukrajinskou krizi, přehoupli jsme se do energetické krize. Tady jsme samozřejmě byli trochu vláčeni událostmi a já sebekriticky říkám, že to, co se musí zlepšit, je jednoduchá, jasná, přímočará komunikace. Vláda má výsledky, vláda má řešení, ale je potřeba to lidem srozumitelněji říkat, a to byl i můj apel na ministry za STAN, že tohle je to, k čemu se musíme navrátit, tohle umíme, jednoduchá, přímá, vysvětlující komunikace.

Lidovky.cz: Obávám se, že občané se toho z výstupů vlády příliš nedozvědí. Vláda používá taktiku: my vám to řekneme příště, bude to potom, bude to v srpnu, na jaře…

Nechci se vymlouvat a rozhodně nechci říkat, jestli některá ta opatření, která už fungují; jako příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, valorizace důchodů, zvýšení životního minima, příprava energetického válečného tarifu; neměla být komunikována lépe. Společenské atmosféře by to určitě pomohlo. V tomhle se vláda poučit musí. Absolutně přiznávám. Ale teď je ta situace jiná. Vláda se běžně schází ve středu. Mimořádně se sejde v pondělí (rozhovor vznikal před víkendovým energetickým summitem – pozn. red) a má to jeden jediný důvod, v pátek se očekává denní, možná dvoudenní jednání ministrů energetiky a průmyslu Evropské unie, kde se bude hledat celoevropské řešení. Tady bych chtěl říci, že náš ministr Jozef Síkela už jednou sehrál vynikající roli. Povedlo se dohodnout patnáctiprocentní úspory, aniž by tomu kdokoliv věřil, na úrovni Evropské unie. První, co ministerstvo průmyslu a obchodu dělalo velmi intenzivně na jaře, ne, že by se zabývali cenami, ale tím, aby plyn vůbec v České republice byl. My jsme zdědili situaci, kdy zásobníky byly prázdné. Teď jsou z 85 procent plné. Otvírá se LNG terminál za přítomnosti našich politiků. Česká republika má zajištěny zásluhou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a pana ministra Síkely tyto zdroje na zimu.

Lidovky.cz: Chválíte pana ministra Síkelu, zaznívají však hlasy, že není tak výkonný. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek má svůj vlastní tým na řešení energetické krize. Nepřipadá vám to jako obcházení?

V žádném případě ne. Tohle byl postup dohodnutý na koaliční pětce. Na K5 se dohodlo, že vznikne koordinační skupina k energetice, která bude široká, nadresortní. Energetika není jenom resort MPO. Energetika se týká všech resortů. MPO přichází s balíkem řešení a to vždycky bude pocházet z MPO. A máme meziresortní skupinu, která vyjednává se soukromými subjekty. Pavel Blažek dostal jasné pověření, aby jako ministr spravedlnosti vytipoval všechny legislativní překážky, a to je určitě erudovanější místo než ministerstvo průmyslu. K tomu, aby vláda mohla efektivně řídit, případně regulovat cenotvorbu energií. Naopak si myslím, že tohle je vládní synergie.

Lidovky.cz: Takže nemáte pocit, že by něco bylo špatně?

Řekl jsem, co bylo u Jozefa Síkely špatně, komunikace. To jsem mu řekl i mezi čtyřma očima. Řekl jsem mu, za prvé komunikace s médii – musí se tam objevovat častěji, musí mluvit jednodušeji. Musí mluvit tak, aby to lidé pochopili. Což je občas těžké, protože každý z nás má nějaký způsob komunikace. Někdo srozumitelnější, někdo méně.

Lidi, ty, kteří přišli na náměstí, i ty, kteří nepřišli, vlastně nezajímá státní obchodník s energiemi, je nezajímá, jaké řešení bude. Je zajímá, jaká bude částka na složence, kolik jim stát dá a jak jim stát pomůže. A to je to, co my jim na základě složitých mechanismů a řešení musíme vzkázat. Takhle chci, aby komunikoval i pan ministr Síkela.

Lidovky.cz: Nemyslíte si, že vláda zaspala nebo jednala nepříliš účinně?

První reakce vlády byla absolutně správná, aby zaručila to, že budeme mít v České republice dostatek plynu. V zemi, kde plyn je zásadní komoditou, v zemi, kde se předchozí vlády vykašlaly na diverzifikaci zdrojů, kdy nechaly situaci dojít tak daleko, že 94–95 procent plynu pocházelo z Ruska. V té chvíli jsme pracovali na tom, aby plyn v zásobnících byl.

To byla první reakce. Potom jsme přišli s mnoha opatřeními v sociální oblasti pro ty nejvíce postižené, životní minimum zvyšováno několikrát, valorizace důchodů a máme tu příspěvek pro dítě. Já s vámi nemohu souhlasit. Mám mnoho pozitivních reakcí, že těch pět tisíc korun je administrativně velmi jednoduché získat. A pět tisíc není rozhodně částka, která by lidem v této chvíli nepomáhala. Ale to není pomoc poslední. Vláda přece teď v období, kdy to lidé pocítí, což je podzim tohoto roku, přichází jak s úsporným tarifem, tak i s možností zastropování cen energie, tak i přímé pomoci těm, kteří jsou nejvíc ohroženi.

Tady je spíš problém, že mnoho lidí neví, že takovou pomoc může konzumovat, protože teď se situace mění. O pomoc budou muset po prvé žádat lidé, kteří do této chvíle patřili do skupiny, která o příspěvky nikdy nežádala. Nevědí, jak se to dělá, je potřeba k nim dostat informace a za druhé i ten psychologický efekt. Jsem poprvé v situaci, kdy o něco musím zažádat, tak na to bude také zaměřená vládní kampaň. Nebojte se, nestyďte se zažádat, protože ta doba to vyžaduje a vláda je tu od toho, aby vám s tím pomohla. Já si myslím, že přicházíme s řešeními v tu dobu, která je teď pro lidi nejhorší. Přiznal jsem, v čem si myslím, že je slabina, ale nemyslím si, že je ve věcných řešeních.

Lidovky.cz: Naznačil jste, že předchozí vlády vlastně podporovaly závislost na ruském plynu, vidíte v tom nějaký záměr?

Vidím v tom spíš nedostatek prozřetelnosti. Nechci tady říkat nějaký záměr, že někdo chtěl uzavírat mermomocí nějaký separátní byznys s Putinem. A pokud se podívám, a na ty schůze jsem jako předseda politické strany chodil, jak neprozíravý a ignorující třeba i ke slovům tajných služeb, které nám dávaly jasné výstupy, byl premiér i ministr Havlíček ve chvíli, kdy se řeklo, že dostavbu Dukovan přece nemůže dělat žádná ruská nebo čínská firma. Je to prostě absolutní, strategicky bezpečnostní nesmysl. A znovu říkám, v jedné jednací místnosti seděli i zástupci naší bezpečností komunity, kteří dali, řekněme asertivně, (cítili, jak se k tomu bývalá vláda stavěla) jasné stanovisko: je to nesmysl, je to nonsens, nedělejte to, nevíme, jaký tady bude vývoj. Nějaké predikce toho, že může být někde v dálce konflikt na Ukrajině, že Rusko může být velmi nestabilní partner, existovaly. Po všech vrbětických kauzách a podobně jsme prostě na blacklistu Ruské federace a chápe nás jako nepřátelskou zemi. Tohle všechno bylo zřejmé.

Lidovky.cz: Jak byste doporučoval jednat s lidmi, kteří přišli v sobotu demonstrovat na Václavské náměstí?

Za prvé kdybych jako člověk srovnal styl života těch opozičních „lidových“ politiků a můj, tak bych řekl, že mezi lidmi se v přirozeném prostředí, aniž bych musel jezdit obytňákama a chodit na mítinky, pohybuji více. Jsem člověk ze tří dětí z panelákového bytu, mám své sousedy, já s těmi lidmi mluvím, dělal jsem starostu a k těm lidem mám blízko a těm problémům a strachům rozumím. Proto ode mě nikdy neuslyšíte větu, že tam bylo 70 tisíc proruských trollů, prostě nebylo. Něco jiného jsou svolavatelé, v extrému se na pódiu sejde komunista, pravicový extremista a lidi, kteří vycházejí z filozofie, čím hůře tím lépe. Protestují proti přijímání ukrajinských uprchlíků, proti covidu a očkování a stejně tak teď protestují proti energetické drahotě.

VÍT RAKUŠAN (44) ■ Narodil se v Kolíně. Vystudoval historii a germanistiku na Jihočeské univerzitě a školský management na Univerzitě Karlově. ■ Nejprve podnikal, pak učil na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. ■ Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl zvolen za Změnu pro Kolín radním, a následně se stal starostou. ■ Členem hnutí STAN je od roku 2015, od roku 2016 byl 1. místopředsedou a od dubna 2019 jeho předsedou. ■ V roce 2017 se stal poslancem. Ve volbách 2021 byl celostátním lídrem kandidátky a získal i 59 792 preferenčních hlasů, nejvíce ze všech kandidátů. ■ Ve vládě Petra Fialy je 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra.

Ale ti lidé přišli na náměstí, protože mají strach. Řešení jsou jednoduchá, těžko aplikovatelná, ale jiná možná nejsou. Vláda musí přehledně a jasně lidem pomoct a musí jim umět vysvětlit, že jim skutečně pomáhá, lidé musí to schéma pomoci pochopit a musí ho vidět na svých složenkách. Druhá věc: musíme voliče i našimi projevy, o což se pokouším, tímhle způsobem nerozdělovat, nenálepkovat, nepohrdat těmi problémy. A tak, jako to umíme v komunále, se pokusit i ve vládě mluvit s nimi, vysvětlit, že tato vláda je v nějaké nepříjemné situaci. Že řešíme válečné důsledky, ale že vláda je tady proto, aby ta řešení našla.

A pokud se bavíme o válce jako takové, tak si skutečně myslím, že my krom jiného musíme vidět a vysvětlovat, že válka je prostě Putinovou agresí, a relativizace toho, že je to Putinova agrese a kdo je viníkem, nedává smysl.

Zároveň musíme lidem ukazovat výsledky naší práce, jsou znejistění tím, že jsou tady ukrajinští uprchlíci. Ano, ale musíme dát i tu informaci, že ve chvíli, kdy jich přes 110 tisíc pracuje, což je úspěch naší politiky, tak v té chvíli oni jsou čistými donátory našeho zdravotního systému, víc do něj dávají, než z něj konzumují. Vláda to zvládla, dílčí problémy se můžou někde objevit, ale ty počty uprchlíků jsme zvládli, děti tu do školy chodí. Ubytování – to je běh na dlouho trať, ale lidé nejsou někde na ulici, kriminalita nestoupla. Takže nehledejme falešné viníky, viníkem je Putin a vláda musí přinést řešení.

Lidovky.cz: Jaké je ústřední motto Starostů v komunálních a senátních volbách?

Zahajovali jsme minulý týden ostrou kampaň a hlavním tématem logicky byla energie, a to pojatá z hlediska komunálního. Jako komunitní energetika. Využili jsme přítomnosti starostů, kteří s komunitní energetikou mají zkušenosti. Zahajovali jsme za přítomnosti například pana starosty Kazdy ze středočeských Kněžic, což je energeticky soběstačná obec. Podporu komunitní energetiky, příklon k obnovitelným zdrojům jsme prosazovali dávno před tím, než přišla nějaká energetická krize. Nyní je třeba ukázat, že řešení je možné na lokální úrovni, když ne úplně, tak alespoň částečně. To je téma číslo jedna. Pak jsou témata, která jsou pro nás obvyklá, životní prostředí, moderní digitalizovaná obec, ale i komunitní bezpečnost.

Lidovky.cz: Jak se díváte na sociální pomoc, kterou zajišťuje jihočeský hejtman Kuba, či obecněji na sociální pomoc z rozpočtů obcí či krajů?

Obce už to mnohokrát bez toho, aby o tom hlasitě mluvily a dělaly tomu výraznou PR kampaň, samozřejmě provozují. Mají mnohé místně příslušné benefity pro sociálně slabé, pomáhají jim nejrůznějším způsobem, slevami na bydlení a podobně. Tohle vlastně není nic nového. A to, že obce, města, tedy lokální sféra má mít ještě větší prostor mluvit třeba i do nějakých sociálních řešení, to je určitě správná cesta. Ale za prvé musí přijít nějaké velké vládní řešení. Nějaký vládní systém, který může být vhodně doplňován i rozhodnutím samospráv. To je samozřejmě jejich velké právo. Asi bych z toho zase nedělal systémové řešení.

Lidovky.cz: Je jasné, že při raketovém růstu cen energií vláda nemůže kompenzovat všechno a lidé si budou muset zvyknout na to, že příští roky bude energie drahá. Ale neslyšel jsem, že by vystoupil premiér a řekl, je to takhle, připravte se na to, budete v příštích letech platit víc, a pak teprve může říkat, my nenecháme nikoho padnout.

Musím se trochu zastat premiéra, několik jeho proslovů, i veřejných, jsem slyšel a neměl jsem pocit, že by tam nedal ten vzkaz, který i bolí – je tady válka, je tady Putinova válka a doba konjunktury, ne kvůli vládě, ani jedné, ani téhle nebo té předchozí, jakékoliv vládě, ale objektivně ta doba konjunktury a růstu je na nějakou dobu pryč. Život teď bude těžší pro každého. Každý musí sám začít přemýšlet o tom, aby dobře hospodařil, abychom se všichni pokoušeli šetřit energiemi. To je základ, který vláda také musí říkat, a ve větě B je: nenecháme nikoho padnout, jak říká pan premiér. Já tuhle větu tolik nepoužívám, rád říkám, že se pokusíme pomoci všem, kteří to opravdu potřebují, tak aby se neocitli v nouzi. Můžeme se bavit, jestli něco mělo, mohlo být o něco dřív, ale ony ty věci mají i nějakou logickou posloupnost.

Pokud se podíváme na jaro, to, co se stalo s cenami, je černý scénář vzhledem k podzimu a my teď reagujeme na aktuální situaci a jako zodpovědná předsednická země hledáme celoevropské řešení. Věřím tomu, že když se elementární řešení najde, tak to bude mít taky cenotvorný význam. Na to navážou zcela jasná řešení vlády.