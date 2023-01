Co se hýbe, to Rusové netrefí, říká bezpečnostní poradce Pojar. Předvídá konec horké fáze války

Lidovky.cz: Mohou válka, pomoc Ukrajině, ale i související drahé energie a inflace ovlivnit prezidentské volby?

Myslím si, že snad moc ne. Přes rozdělení české společnosti existuje širší konsenzus, respektive přání, aby se válka nerozhořela, aby Rusko nevyhrálo a agresor nezvítězil. Kdyby tento princip byl pošlapán, zadělali bychom si na těžké časy.

Potřebujeme vyzbrojenou armádu. Musíme být odhodlaní vlastní zemi bránit. Kdyby Ukrajinci neukázali obrovskou vůli k obraně v prvních dnech války, zdaleka by tam neproudila taková pomoc.

Doufám, že se díky této válce bude k obraně a vyzbrojování i u nás více přistupovat jako k investici do naší budoucnosti – jako k investici nejen do bezpečnosti, ale i do ekonomiky a společnosti.

Lidovky.cz: Jak dlouho bude válka na Ukrajině trvat?