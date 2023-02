Lidovky.cz: Co podle vás čeká komplex Pražského hradu s nástupem nově zvoleného prezidenta?

Bude se myslím vymýšlet nějaký základní koncepční přístup k tomu, co se zde má udát. Teď už se mluví o hledání míst, která je možné ještě dále zpřístupnit veřejnosti, aby Hrad působil přívětivěji. Samozřejmě připomínám, že v éře Václava Havla byl mimořádně významným kulturním centrem. Myslím, že tímto směrem se to asi bude ubírat.