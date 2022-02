Dodržoval jsem Ústavu, hájí se šéf Senátu, kterého Zeman obvinil z pokusu o puč

Prezident Miloše Zeman v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že se domnívá, že okolnosti jeho podzimní hospitalizace, kterou provázely úvahy o dočasném převodu pravomocí hlavy státu, byly určitým „pokusem o puč“.

Podrobnosti však neřekl. Pouze v této souvislosti konkrétně zmínil počínání předsedy Senátu Miloše Vystrčila a také nezávislého senátora Pavla Fischera.

„Když nemocnice poslala předsedovi Senátu tehdejší diagnózu – která se mimochodem neukázala být správná, protože jsem se uzdravil – tak současně požádala předsedu Senátu, aby tato zpráva nebyla zveřejňována,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES prezident.

Zeman také zdůraznil, že Vystrčil diagnózu přes žádost Ústřední vojenské nemocnice obratem zveřejnil. „Z tohoto a několika dalších indicií usuzuji, že k jistému pokusu o puč došlo. A usmívám se neschopnosti těchto pučistů,“ pronesl Zeman.

Co pan prezident řekl, není pravda

Redakce iDNES.cz oslovila v souvislosti se Zemanovým výrokem oba zmíněné politiky - Miloše Vystrčila i Pavla Fischera.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil řekl, že nikdy o žádnou diagnózu zdravotního stavu prezidenta nežádal. „Jinými slovy jsem tedy žádnou ani nikdy neobdržel. Jediné, na co jsem se ptal, bylo, zda zdravotní stav pana prezidenta umožňuje nebo neumožňuje mu zastávat jeho úřad,“ řekl.

Podle předsedy Senátu poté, co dostal od nemocnice vyjádření, zda prezidentův zdravotní stav umožňuje zastávat jeho úřad, tak zprávu nikdy nezveřejnil. „Pouze jsem z ní po dohodě s nemocnicí citoval. To, co pan prezident tím pádem řekl, není pravda a jsem přesvědčen, že jsem plnil povinnosti, které jsou mi dány z Ústavy a nemohu si dovolit Ústavu nedodržovat,“ dodal Vystrčil.

Podle senátora Pavla Fischera, kterého rovněž prezident zmínil, v době hospitalizace Zemana na podzim minulého roku nebyly veřejnost, média ani Parlament dostatečně informovány o jeho zdravotním stavu. Fischer pro iDNES.cz současně podotkl, že v souladu se svou povinností ústavní kontroly výkonu prezidentské funkce Senát opakovaně žádal o informaci, zda je prezident schopen či neschopen vykonávat úřad.

„Pokud se Miloš Zeman domnívá, že ústavní kontrola je pokus o puč, pak o jeho schopnosti vykonávat úřad prezidenta můžeme opět důvodně pochybovat,“ doplnil.

Zeman byl loni 10. října, den po sněmovních volbách, převezen na kliniku intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice. Podle zprávy lékařů, kterou od nemocnice později obdržel a zveřejnil Vystrčil, nebyl Zeman v té době schopen vykonávat pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu byla navíc krajně nejistá, konstatovali tehdy lékaři.

Někteří senátoři a poslanci proto začali uvažovat o dočasném převodu části pravomocí prezidenta na předsedu sněmovny a vlády, a to podle článku 66 Ústavy. Někteří kritizovali i způsob, jakým o Zemanově hospitalizaci a zdravotním stavu informovala hradní kancelář.