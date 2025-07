Lidé si vás pamatují především jako dlouholetého jihočeského hejtmana za sociální demokracii. Se stranou jste se ale před lety rozešel. Proč jste si teď vybral Přísahu?

Poctivě říkám, že jsem už ani neuvažoval o nějakém návratu do velkého politického života. Já jsem se vrátil tam, odkud jsem přišel, než jsem se stal hejtmanem, což je komunální politika.

Vrátil jsem se zpátky do Nové Bystřice, jsem starostou a soustředím se na dobrou komunální práci, aby město, které je mým domovem, vzkvétalo. A myslím, že se nám to i spolu s kolegy daří.

Nemůžete být ale neteční vůči tomu, co se děje venku. I jako starosta přece přicházíte do kontaktu s nejrůznějšími úřady, podáváte žádosti o dotace, lidé se na vás obracejí s věcmi, které prostě při nejlepší vůli jako starosta nebo zastupitel nemůžete zvládnout. Pochopitelně jsem také velmi znepokojeně sledoval dění v sociální demokracii, to se přiznám, protože se svým smýšlením stále cítím být vnitřně sociálním demokratem.

Nálepka, kterou Přísaha dostala, není pravdivá

Nevadí Robertu Šlachtovi, že se stále cítíte jako sociální demokrat, když jste teď volebním lídrem jeho hnutí Přísaha?

Robert Šlachta mi sám řekl při rozhovorech, které jsme spolu vedli, že i jeho vidění světa je středolevé a že rozhodně nálepka, kterou někdy Přísaha podle mě naprosto nespravedlivě dostala, že se jedná o nějaké pravicové populistické hnutí, není pravdivá. Přiznám se, že i já jsem musel korigovat názor na Přísahu, když jsem se začal seznamovat s jejími idejemi a programem poté, co jsem mluvil s Robertem Šlachtou, a kdy jsme se tak nějak oťukávali.

Jiří Zimola Hejtman Jihočeského kraje v letech 2008 až 2017, bývalý poslanec za sociální demokracii a také její bývalý místopředseda a dlouholetý starosta Nové Bystřice. V roce 2013 se po vítězství tehdejšího šéfa strany Bohuslava Sobotky ve volbách účastnil utajované schůzky u prezidenta Miloše Zemana, kde domlouvali svržení Sobotky. Puč plánovaný v Lánech ale nevyšel a Sobotka se stal premiérem. Zimola v červnu 2020 oznámil odchod ze sociální demokracie a byl předsedou hnutí Změna 2020, které se ale neprosadilo. Na podzim 2025 povede kandidátku hnutí Přísaha v Jihočeském kraji, když přijal nabídku Roberta Šlachty. Je mu 54 let.

Kdo koho oslovil? On vás nebo vy jeho?

Přišel pan Šlachta. Ale předtím za mnou poslal ještě paní Nikolu Bartůšek, to už bylo někdy na začátku tohoto roku.

Takže se o to postarala europoslankyně Bartůšek.

Myslím, že to mohlo být tak, že Přísaha samozřejmě uvažovala o rozšíření svého týmu a vyhledávala si nejrůznější osobnosti a lidi, kteří by jí třeba mohli pomoci. Pan Šlachta za mnou přijel někdy začátkem července a jeho první slova, která se mi líbila, byla, že už bylo dost ilegality a je potřeba zase jít do boje a zvednout hozenou rukavici.

Dlouho jsme spolu mluvili, já jsem si vzal čas na rozmyšlenou, abych si dál studoval program, a oslovilo mě to. Pokud si vzpomenete možná i na některé mé konfrontace v rámci sociální demokracie, tak víte, že mi sami sociální demokraté říkali, že jsem konzervativnějšího zaměření. Rozhodně jsem nebyl progresivista, naopak jsem za to sociální demokracii kritizoval.

Znervóznilo by mě 10 procent a sestupný trend

Vnímáte jako velkou slabinu, že dva měsíce před volbami průzkumy Přísahu posílají dost hluboko pod 5 procent? Má šanci si dojít pro státní příspěvek, ale probojovat se do Sněmovny bude docela těžký úkol. Neznejisťuje vás to?

Kdybych si myslel, že šance Přísahy jsou jenom na získání nějakého státního příspěvku, věřte mi, že bych do toho nešel. A myslím si, že to ani není cíl vedení Přísahy. Chceme získat přes 5 procent a naopak by mě více znervózňovalo, kdybychom se objevovali v předvolebních průzkumech teď někde kolem 10 procent, ale měli jsme sestupný trend jako třeba Motoristé. Potenciál Přísahy je veliký a jsem přesvědčen, že máme šanci získat víc než 5 procent.

Jaké téma budete zvedat a budete jím chtít přesvědčit voliče?

Program teprve zveřejníme, ale moje osobní téma je přece jasné. Lidé mě znají jako bývalého, troufám si říct úspěšného hejtmana, úspěšného starostu, člověka se znalostí veřejné správy obecně, ale i sociálních věcí.

Když se rozhlédnete po české politické scéně, koho byste viděl jako přirozeného partnera?

Koalice se sestavují po volbách, ale chci k vám být naprosto otevřený. Přece nikdo nepochybuje o tom, že Andrej Babiš a jeho hnutí ANO vyhraje volby, ale všichni si kladou otázku, jaká koalice bude postavena po volbách. Odpovědně vám říkám, že si dovedu představit koalici s hnutím ANO, ale nebude to koalice, která vznikla v roce 2018, kdy sociální demokraté odsouhlasili vstup do té vlády s ANO, ale poté se nechali s prominutím uplatit posty a naprosto rezignovali na svůj program.

Zimolu zklamala fierlingerovská cesta SOCDEM

Jako bývalý člen sociální demokracie si dovedete představit i koaliční spolupráci s hnutím Stačilo!, ve kterém se ukryli komunisté a za které kandiduje i sociální demokracie?

Já vám na tuhle otázku odpovím jinak. Jedním z důvodů, proč jsem nakonec kývl na nabídku Roberta Šlachty, bylo mé určité rozhořčení z toho, že nakonec k té faktické koalici hnutí Stačilo! a sociální demokracie došlo.

Mě to vlastně ani nepřekvapilo, protože signály jsme přece měli všichni a víme, kdo všechno se o takové spojení snažil. Mě velmi rozesmutnilo, když jsem zjistil, že veškeré vnitrostranické formy diskuse naprosto selhaly a že to členům bylo v podstatě vnuceno.

Jste člověk levicového smýšlení, ale ne takového, jaké ukázali Lubomír Zaorálek a Jana Maláčová, kteří si vlastně vyjednali místo na komunistické kandidátce.

Já jsem se zařekl, že se nebudu osobně do nikoho ve volbách navážet, protože si myslím, že toho lidi mají dost. Ale obecně mohu říct, že jsem velmi zklamán z toho, že se opět naplnila ferlingerovská cesta (Zdeněk Fierlinger byl sociální demokrat, který vyjednal sloučení s KSČ po uchopení moci komunisty v únoru 1948 – pozn. red.) a myslím, že se sociální demokraté naprosto zbytečně vracejí do stejné řeky, ve které už jednou byli. Jako kdyby si nepamatovali, co z toho pak všechno bylo.

