Jsem nevinný, řekl Rozner z SPD souzený kvůli ‚pseudokoncentráku‘ v Letech

Bývalý poslanec uvedl, že pouze kritizoval rozhodnutí tehdejší vlády odkoupit za zhruba 451 milionů korun vepřín stojící u pietního místa v Letech. Čtyřiačtyřicetiletému muži hrozí až tříleté vězení.

„Cítím se být nevinen,“ řekl na počátku hlavního líčení u Obvodního soudu pro Prahu 4 Rozner. Odmítl, že že by svým vyjádřením chtěl popírat holokaust, prý chtěl pouze upozornit na to, že kupní cena vepřína podle něj byla příliš vysoká. „Mrzí mě to nešťastné vyjádření,“ řekl Rozner soudu. Na otázky soudkyně a státního zástupce odmítl odpovídat.

Ve vyjádření k podané obžalobě, které soudkyně ještě před Roznerovou výpovědí přečetla, bývalý poslanec mimo jiné uvedl, že slovem „neexistující“ myslel, že tábor v době vyřčení výroku již neexistoval, k pojmu „pseudokoncentrák“ pak odkázal ke znaleckému posudku Historického ústavu Akademie věd ČR, podle kterého údajně tábor v Letech nebyl koncentračním táborem.

Rozner však v dokumentu dodal, že si je vědom, že v táboře docházelo k úmrtí internovaných lidí a každé této oběti je mu líto.

Výrok Rozner podle obžaloby uvedl v prosinci 2017 na sjezdu SPD, když kritizoval rozhodnutí vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL o odkoupení vepřína.

„Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako třeba pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ řekl podle žalobce Rozner. Návrh na odkoupení vepřína kabinetu předložilo ministerstvo kultury v čele s tehdejším ministrem Danielem Hermanem.

Státní zástupce tvrdí, že Rozner tak „veřejně relativizoval nacistické zločiny a zpochybňoval utrpení osob romského etnika“. Policie chtěla Roznera obvinit už v roce 2018, měl ale poslaneckou imunitu a Sněmovna ho ke stíhání nevydala. Loni v říjnu Rozner ve volbách poslanecký mandát neobhájil, čímž o imunitu přišel.

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo zločiny proti lidskosti, válečné zločiny či zločiny proti míru.

Takzvaný cikánský tábor byl otevřen v srpnu 1940 v Letech u Písku a u obce Hodonín u Kunštátu na Moravě na místě původních kárných pracovních a později sběrných táborů.

Na neomezenou dobu byly v těchto zařízeních vězněny i ženy, děti, staří a nemoc­ní lidé. Tábory se staly přestupní stanicí protektorátních Romů do Osvětimi. Za dobu jeho existence, od srpna 1942 do srpna 1943, prošlo táborem zhruba 1 300 lidí, přičemž 326 z nich zemřelo, uvádí web Muzea romské kultury.