Rekordní investice v Česku. Američané za 46 miliard rozšíří výrobu polovodičů

Hodnota plánované investice je dvě miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu přibližně 46,3 miliardy korun. Onsemi ještě bude jednat s českou vládou o balíčku investičních pobídek. Společnost původně zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji.

Po schválení pobídek vládou je ještě musí potvrdit Evropská komise. Onsemi předpokládá, že po rozšíření by celý její rožnovský závod přispíval ročně k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun.

Nový závod by vyráběl inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by navázala na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.

„Naše brownfieldová investice by zajistila vybudování středoevropského dodavatelského řetězce, což nám umožní lépe uspokojit rychle rostoucí poptávku našich zákazníků po inovativních technologiích, které zlepšují energetickou účinnost jejich aplikací,“ uvedl prezident onsemi Hassane El-Khoury.

„Díky úzké spolupráci s českou vládou by rozšíření výroby posílilo naši produkci inteligentních výkonových polovodičů, které jsou nezbytné pro to, aby Evropská unie byla schopna výrazně zredukovat svoje emise uhlíku a snižovat celkový negativní dopad na životní prostředí,“ dodal.

Premiér Petr Fiala investici uvítal. „Získání investice společnosti onsemi do továrny na výroby čipů je pro ČR velký úspěch. Je to největší investice v novodobé historii ČR, přinese dobře placená pracovní místa a pomůže rozvoji regionu,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Podobně to vidí i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Rozhodnutí společnosti onsemi expandovat v Česku je jasným potvrzením atraktivity naší země pro zahraniční investice a silným impulsem pro naši ekonomiku. Investice posiluje naši pozici v oblasti polovodičů a zároveň má potenciál přispět k rozvoji automobilového průmyslu a pomoci nám s jeho adaptací na nastupující éru elektromobility,“ uvedl.

ČR posílí svou pozici polovodičového centra, raduje se i Škoda

Informace o plánovaném rozšíření rožnovské továrny onsemi přivítala také automobilka Škoda Auto, která se společností spolupracuje při dodávkách inteligentních řešení napájení a senzoriky pro vyráběná auta.

„Oznámení o investici onsemi je skvělou zprávou nejen pro výrobce automobilů, kde bezpochyby velkou měrou přispěje k odolnosti dodavatelských řetězců v oblasti polovodičového ekosystému, ale i pro celou Českou republiku, které výrazně pomůže posílit pozici polovodičového centra v evropském regionu a zároveň umožní vzniknout pracovním místům a bezpochyby přiláká i vysoce kvalifikované odborníky a posílí spolupráci se vzdělávacími institucemi,“ sdělil člen představenstva automobilky Karsten Schnake.

Rožnov bere investici jako příležitost

Jako mimořádnou příležitost vnímá rozšíření výroby firmy onsemi i Rožnov pod Radhoštěm. Šestnáctitisícové město podle starosty Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) chystá rozšíření kapacity škol, školek, přibudou byty.

„Pro město je to mimořádná příležitost. Jsme moc rádi, protože je to typ výroby, který má vysokou přidanou hodnotu, nemá velkou zátěž na dopravu. Uprostřed stávajícího průmyslového areálu navíc bude stavit firma, která tady dlouhodobě působí a je to jeden z nejlepších a velmi seriózních partnerů,“ uvedl Kučera.

„Samozřejmě to přináší výzvy. Bude to příchod nových zaměstnanců a obyvatel a budeme na to muset reagovat. Máme nachystaný plán zhruba za dvě miliardy korun a asi 42 projektů, které je potřeba zrealizovat ve čtyřech oblastech. Je to doprava, bydlení, kapacity škol, obecně veřejné služby a prostor pro život,“ uvedl starosta.

Město si chystá vlastní zdroje a dotace, chce také využít zdroje státu. „Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo velmi otevřené diskusi. Máme už meziresortní pracovní skupinu s ministerstvy, kde se příprava města na tuto investici chystá,“ uvedl starosta.

Zaměstnanci by měli přibývat postupně. „Pro město to není žádný strašák, ale chceme udržet vysokou kvalitu života pro současné obyvatele i pro příchozí a dobudovat kapacity školek a škol. Jde také o trávení volného času, bydlení. lékaře,“ doplnil Kučera. Změny by měly být rozloženy do několika let a město bude mít čas se na ně připravit.