Český rozhlas nezvýší mzdy, zachová 25 stanic. Čeká na zvýšení poplatků

„Český rozhlas vždy dbal na to, aby jeho hospodaření bylo zodpovědné a transparentní. I v příštím roce chceme našim posluchačům nabízet kvalitní veřejnou službu a poskytovat jim informace, zábavu i vzdělávání. Rok 2025 je posledním rokem, kdy je ČRo schopen za stávající poplatek 45 korun měsíčně v celé šíři své služby financovat. Stále ale věříme, že takzvaná velká mediální novela bude schválena a financování Českého rozhlasu bude díky ní do příštích let stabilizováno,“ uvedl generální ředitel rozhlasu René Zavoral.

Při sestavování rozpočtu vedení vycházelo ze zaslaných rozpočtových požadavků jednotlivých divizí Českého rozhlasu, které se při projednávání detailně analyzovaly a v řadě případů výrazně redukovaly nebo optimalizovaly, aby odpovídaly finančním zdrojům Českého rozhlasu.

Rozpočet počítá se zachováním vysílání všech 25 stanic i běžnou údržbou všech nemovitostí. Není v něm žádná valorizace mezd zaměstnanců ani úprava honorářových sazebníků.

Meziroční pokles výnosů souvisí se snížením plánovaného objemu u většiny výnosových kapitol, kterými jsou obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelových fondů. Tyto poklesy drobně kompenzuje zvýšení výnosu z rozhlasových poplatků o čtyři miliony korun.

Krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů plánuje ČRo řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popřípadě restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Investiční plán byl na příští rok sestaven v objemu 160 milionů korun. Zahrnuje obnovu síťové infrastruktury, rozvoj podnikového informačního systému SAP nebo ve stavební části vybudování plenéru s malou režií a postprodukční režie v Olomouci, stavbu výtahu v budově v pražské Vinohradské ulici, obnovu vozového parku, modernizaci poplachového systému v hlavní budově či rekonstrukci střešního pláště ve Zlíně.

V marketingu a digitálních službách patří mezi nejvýznamnější investiční akce rozvoj internetového projektu mujRozhlas.cz, výroba dlouhodobých video spotů a rozvoj aplikace zpravodajského webu iROZHLAS.