Politici si představují, že státní finance jsou jako jednorožec. Bez zvyšování daní to nepůjde, říká ekonom

Podle Janského, člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) a autora nedávno vydané knihy o státní kase Fantastické finance, není současný rozpočet z celkového pohledu špatný, ale dlouhodobě je třeba na zajištění toho, co lidé od státu požadují, zvednout daně. Nejlépe daně spotřební, a naopak snížit zdanění práce.

Lidovky.cz: Opozice i prezident jsou velmi kritičtí k nedávno schválenému rozpočtu. Jaký vlastně je?

Jak je rozpočet dělaný, k tomu je těžké nebýt kritický. V konkrétních oblastech, jak na to upozornila Národní rozpočtová rada vlády, rozpočet nadhodnocuje příjmy a podhodnocuje výdaje. Ale jinak to je takový rozpočet, jaký je. Je to prostě nějaké politické rozhodnutí, jsou tam nějaké kompromisy a na co jdou peníze z rozpočtu, to mi nepřipadá, že by bylo nějak úplně extra negativní.

Lidovky.cz: Nešlo by rozpočet zmenšit? Máme naplánováno více než dva biliony korun výdajů, není to moc?

Samozřejmě se taky objevují názory, že by ho prostě mohl stát nějakým způsobem zmenšit. Je tam někde brát. Rád se do tohoto promýšlení zapojím, třeba jestli potřebujeme tolik zdravotních pojišťoven, jestli někde ušetří prostředky digitalizace atd. Ale nevím, jak velké jsou tam potenciály pro nějaké zefektivnění státu, při současném rozsahu státních služeb nebo výkonů státu. Nepřijde mi, že by šlo osekat rozpočet o půlku.

Není to totiž o tom, jestli je rozpočet velký nebo malý. Já jsem ekonom, který může poradit politikům, které si občané zvolili, s tím, jak dosahovat jejich cílů efektivně. Náš premiér říká potřebujeme vědu, výzkum, potřebujeme inovace, vzdělanostní ekonomiku, špičkové univerzity, prostě vysokou předanou hodnotu jako v Německu. Předchozí premiér říkal podobné věci, měl sice jiné nálepky, ale taky hodně brzo říkal inovace, výzkum, vývoj a Country for the Future. A teď se pojďme bavit o tom, jak toho dosáhnout.

Očividně potřebujeme vyšší investice do budoucnosti a tím nemyslím investice do fyzické infrastruktury jako železnice, dálnice a výzkumné ústavy. Potřebujeme prioritizovat výzkum, vývoj a školství, které jsou dlouhodobě podfinancované.

Lidovky.cz: Co tedy máme dělat?

Očividně vidíme v přímém přenosu za posledních pár let, že rozpočet je napnutý. Tato vláda se snaží hledat úspory a to je podle mně důležitá součást její práce. Zároveň vidím potřebu investovat do nových výzev, jak už jsem uvedl. Ta potřeba je obrovská. Vidíme, že peněz se nedostává.

Pokud vidím, že nejsme schopni najít dostatečně velký úspory na výdajích, což myslím, že po dvou a půl letech vlády je možné říci, že nejsme, tak očividně buď musíme snížit své ambice, což bych nedoporučoval, nebo potřebujeme zvýšit příjmy. A pojďme si říct, které ty příjmy, že ne všechny příjmy jsou si rovny.

Máme relativně vysoké daně z práce (pozn. red.: myšleno je i sociální, důchodové a nemocenské pojištění, což jsou vlastně také daně) a hodně jsou zdaněni lidé, kteří nevydělávají moc. Tyhle daně nezvyšujme a potenciálně můžeme zvažovat jejich snížení. Pak jsou tu jiné daňové příjmy, které můžeme zvýšit. Reálně totiž klesly za poslední léta nejen daně z příjmů fyzických osob, ale také spotřební daně.

Lidovky.cz: Reálně, to myslíte faktický pokles příjmů z některých daní kvůli inflaci, protože za korunu vybranou dnes už toho stát nepořídí tolik, jak před pár lety?

Ano, zejména kvůli inflaci za posledních zhruba pět let. Nedává úplně smysl, že za naftu a benzín platíme na spotřebních daních stejně jako v roce 2010. Nebo že se moc nezvyšuje daň z alkoholu. Zatímco zdanění práce, protože jde o procenta, se zvyšuje.

Lidovky.cz: Na druhou stranu, viděli jsme, že když tu byla snaha zavést na paliva emisní povolenky, byl proti tomu ohromný odpor. I kdyby šlo třeba o zvýšení ceny touto fakticky novou daní o korunu za litr benzinu.

Ano, ale já tu teď sedím jako ekonom, ne jako politik, a říkám, že tohle je daň, kterou dává v určitém případě smysl zvýšit. Říkám to naprosto otevřeně a jasně. Spíš než zvyšovat zdanění práce, pokud chceme zvýšit příjmy, tak se pojďme podívat na spotřební daně. Na paliva, alkohol, tiché víno atd. Koruna daně z paliv způsobuje taky negativní efekty, ale výrazně menší, než zdanění práce o korunu navíc. Samozřejmě pojďme se bavit o tom, jakým způsobem to nějak vysvětlit lidem, aby to vzali.

V konsolidačním balíčku se znovu zavedlo 0,6 % odvodů ze mzdy na nemocenské pojištění, což je vlastně další zdanění práce, a skoro to nebylo na veřejnosti téma.

Lidovky.cz: Musíme opravdu zvyšovat příjmy státního rozpočtu?

Nemůžeme mít nízké daně, vysoké výdaje a nezadluženou budoucnost. Pokud nechceme mít kvalitní veřejné služby nebo jich mít méně, nevadí nám zadlužování, pak můžeme mít malý rozpočet a nízké daně. Jenže jak průzkumy veřejného mínění, tak projevy politiků ukazují, že zadlužování je v Česku vnímáno jako problém.

Zároveň se skoro všichni shodnou na tom, že tu chceme mít kvalitní školství s vysokými platy učitelů, vysoké důchody, kvalitní bezplatné zdravotnictví, silnice a spousta dalších věcí. Myslím, že to vyplývá i z činnosti posledních dvou vlád, které jsou z různých stran politického spektra. Na to ovšem nevystačíme se současnými daněmi.

Lidovky.cz: Vy jste vysoké důchody a nízké daně v našem systému označil dokonce za něco jako bájného jednorožce.

Ano, je to něco jako jednorožec a politici takové sliby, že tu něco bude, stále opakují a předpokládám, že budou do voleb opakovat ještě hodněkrát. Ale státní finance nejsou žádná raketová věda. Nelze mít nízké daně, vysoké výdaje a nezadlužit se.

Lidovky.cz: Není ale možné si vypůjčit, zadlužit se, investovat a pak využít výnosů těchto investic na krytí výdajů?

Ano, taková diskuse tu je a tyto hlasy byly ještě silněji slyšet před několika lety, kdy byly úrokové míry výrazně nižší než dnes. Kdybychom to ovšem měli dělat, a já předtím nezavírám oči, tak bychom si napřed měli říci, čím investujeme do budoucnosti a vybrat ty nejhodnotnější projekty.

Ne postavit nějak úseky železnice nebo dálnice, ale udělat něco pro to, aby tady vznikalo co nejinovativnější prostředí. Co udělat, abychom byli vzdělanější, než jsme nyní. A jak vytvořit „podhoubí“ s dobrými s institucemi, které napomáhají růstu. Tedy něco, za výzkum čeho byla letos udělena Nobelova cena za ekonomii.