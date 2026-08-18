Rozpočet je vládní nástroj, který mají lidi hodnotit, míní Pavel. Sám žádný nevetoval

Autor: ,
  18:10aktualizováno  18:10
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především Parlament a veřejnost, řekl v úterý novinářům prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad.

Naopak novelu, která mění pravidla tvorby veřejných rozpočtů, minulý měsíc prezident vrátil Sněmovně. Veto tehdy zdůvodnil tím, že norma ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zároveň oslabuje kontrolu veřejných peněz ze strany Sněmovny ve prospěch vlády.

„Já vidím zásadní rozdíl mezi zákonem, který stanovuje pravidla tvorby rozpočtu, a mezi rozpočtem samotným. Já jsem zatím nikdy žádný rozpočet nevetoval, přestože jsem měl k těm rozpočtům řadu výhrad. Výhrady jsem jasně formuloval, je na vládě, jak se k nim postaví,“ prohlásil dnes Pavel. Rozpočet považuje za nástroj vládní politiky a není podle něj na místě, aby prezident komentoval, zda je či není správný. „To má posoudit Parlament a veřejnost,“ dodal prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Vládě musí návrh rozpočtu předložit do konce září, očekávanou výši schodku zatím neuvedla. Premiér Andrej Babiš (ANO) v červenci řekl, že by deficit měl být významně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje hospodařit se schodkem 310 miliard.

O sporné novele rozpočtových zákonů, kterou v červenci Pavel vetoval, budou poslanci hlasovat 25. srpna. Představitelé vládní koalice jsou odhodláni ji znovu schválit. Potřebují na to alespoň 101 hlasů, koalice jich má 108. Pokud zákon dopředu nastavuje systémové chyby a snižuje parlamentní kontrolu, nezbylo, než ho vetovat, řekl dnes prezident. Babiš už dříve rozhodnutí hlavy státu tuto normu vetovat označil za nezodpovědné a aktivistické.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Komentář

Proč si Trump rozumí s Kimem? Snad ukazuje Íránu, jak vstřícný je k „sympaťákům“, ale…

Donald Trump a Kim Čong-un (vlevo) na snímku z roku 2019.

Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy

Vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. První na ministerstvo...

Navždy s tebou. Mangione přiznal vraždu šéfa pojišťovny, fanoušci mu posílají tisíce

Luigi Mangione, který je před soudem kvůli podezření z vraždy šéfa jedné z...

Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?

Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.

Stařec s chodítkem se přiznal k 30 let staré vraždě a znásilnění. DNA to potvrdila

Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...

Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Vyšší rodičák jen pro některé? Stlačili jsme inflaci, vysvětluje otočku Schillerová

Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová přichází na...

Předáka ukrajinských nacionalistů Konovalece pohřbili s poctami u Kyjeva

Zakladatele ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece pohřbili s poctami u...

Názor

Afghánistán je „pět let poté“ hřbitovem lidských práv. Přesto není v mezinárodní izolaci

Lidé v Afghánistánu.

Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Úhel pohledu

Na dva měsíce prázdnin není ústavní nárok. Zkrátí konečně zákonodárce dětem prázdniny?

ilustrační foto

Armáda po tragické nehodě obnoví provoz Venomů a Viperů. Je to bezpečné, uvedla

Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.