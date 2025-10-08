„Velký problém.“ Babiš narazil u Motoristů, nelíbí se jim vyšší schodek rozpočtu

Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš připustil možné navýšení rozpočtového deficitu. Prohlásil, že v rozpočtu na příští rok chybí až 80 miliard a uvedl, že je potřeba změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, aby mohly být peníze uvolněny. To se ale nelíbí jeho možnému koaličnímu partnerovi, šéfovi Motoristů Petru Macinkovi.
„To by pro nás byl velký problém,“ napsal Macinka redakci iDNES.cz. „Budeme se o tom určitě chtít bavit,“ dodal. Motoristé před sněmovními volbami slibovali vyrovnaný rozpočet do čtyř let.

Předseda hnutí Andrej Babiš na středeční konferenci připomněl, že jeho hnutí „nemělo v programu vyrovnaný rozpočet“. Podle něj je ale ten současný, který připravila vláda Petra Fialy, ve skutečnosti horší, než jak uvádí dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Proto podle Babiše bude nutné navýšit výdaje a změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Právě to Macinkovi vadí. A nemusí být z Motoristů jediný. Například pražský volební lídr hnutí Boris Šťastný dříve prohlásil, že vyrovnaný rozpočet do čtyř let považuje za splnitelnou misi.

Ve stejný den, kdy Babiš mluvil o možném navýšení schodku, se vyjádřil i další poslanec Motoristů, Matěj Gregor. V rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že Babišem zmiňovaný schodek až 340 miliard korun na rok 2026 by nepodpořil. Dodal, že jeho strana se chce chovat rozpočtově odpovědně.

