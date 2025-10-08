„Velký problém.“ Babiš narazil u Motoristů, nelíbí se jim vyšší schodek rozpočtu

„To by pro nás byl velký problém,“ napsal Macinka redakci iDNES.cz. „Budeme se o tom určitě chtít bavit,“ dodal. Motoristé před sněmovními volbami slibovali vyrovnaný rozpočet do čtyř let.
Předseda hnutí Andrej Babiš na středeční konferenci připomněl, že jeho hnutí „nemělo v programu vyrovnaný rozpočet“. Podle něj je ale ten současný, který připravila vláda Petra Fialy, ve skutečnosti horší, než jak uvádí dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Proto podle Babiše bude nutné navýšit výdaje a změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Právě to Macinkovi vadí. A nemusí být z Motoristů jediný. Například pražský volební lídr hnutí Boris Šťastný dříve prohlásil, že vyrovnaný rozpočet do čtyř let považuje za splnitelnou misi.
Ve stejný den, kdy Babiš mluvil o možném navýšení schodku, se vyjádřil i další poslanec Motoristů, Matěj Gregor. V rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že Babišem zmiňovaný schodek až 340 miliard korun na rok 2026 by nepodpořil. Dodal, že jeho strana se chce chovat rozpočtově odpovědně.