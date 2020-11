Rozpočet neodráží ekonomickou realitu a vláda je bezradná, tvrdí Fiala a Kalousek

Praha Veřejné finance se podle předsedy ODS Petra Fialy začaly rozpadat už před epidemií nového koronaviru a vláda ji nevyužila k moudřejšímu přístupu. Rozpočtová loď se řítí na útes, řekl Fiala při středečním úvodním kole sněmovního projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Podle šéfa poslanců TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska je návrh nepravdivý, neodráží ekonomickou realitu. Chce, aby Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. Stejný postup prosazují také Piráti.

Parametry návrhu vycházejí podle Kalouska z nesprávných výhledů vývoje ekonomiky. „Jak máme komentovat rozpočet, který rozpočtem není, protože je zcela mimo ekonomickou realitu?“ tázal se.

Vláda by měla podle Kalouska přepracovat rozpočet tak, aby příjmy odpovídaly ekonomické realitě a výdaje byly připraveny na případné pokračování koronavirové krize. Případné měsíční rozpočtové provizorium pokládá bývalý ministr financí za menší problém, než aby Česko mělo nepravdivý rozpočet.

Fiala uvedl, že vláda se chovala nezodpovědně už před epidemií. Všechno to směřovalo k tomu, že kabinet by už za první čtvrtletí konzumoval naplánovaný celoroční schodek, uvedl.

Tehdy činil 40 miliard korun, vláda ho pak postupně navýšila kvůli dopadům epidemie až na 500 miliard korun. „Nevidíme žádný moudřejší přístup,“ poznamenal Fiala. „Pokračujeme v hostině, po nás potopa,“ komentoval postup kabinetu ANO a ČSSD.

Vláda je bezradná, rezignovaná

Návrhu rozpočtu vyčetl Fiala nejen to, že podle něho neodpovídá ekonomické realitě, ale také mimo jiné malé úspory na provozu státu, a naopak podle něho nízké výdaje na výzkum nebo na investice. „Vláda je bezradná, rezignovaná, bez představy co dál,“ dodal předseda ODS.

Tvrzení pravicové opozice odmítl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Existuje podle něj řada českých ekonomů, kteří v současné situaci naopak doporučují fiskální expanzi a dokonce říkají, že je to jediný způsob, jak se z krize dostat. Jsou to podle něj „všichni, kteří jsou soudní“. Vláda by měla podle něj vysvětlit veřejnosti, že nejde o rozmařilé rozhazování peněz, ale o cestu z krize.

Základní problémem návrhu rozpočtu je podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka to, že nepředpokládá plánované daňové změny. Připomněl, že schvalovaný daňový balíček počítá mimo jiné se zavedením stravenkového paušálu, se snížením spotřební daně z nafty a případně se snížením daně z příjmů zaměstnanců.

„Vláda se tváří, že to s rozpočtem nesouvisí. S tímto přístupem nesouhlasíme,“ uvedl Ferjenčík. S projednáváním návrhu rozpočtu by se podle něho mělo počkat do doby, až bude jasné, které daňové změny budou schváleny.

V úvodním kole Sněmovna schvaluje základní parametry rozpočtu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku, jenž je naplánován na 320 miliard korun. Očekává se, že dolní komora ukazatele schválí. Vláda se v prvním čtení opře o hlasy poslanců KSČM, kteří menšinový kabinet ve Sněmovně tolerují.

V dalším projednávání už budou možné jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Závěrečné schvalování návrhu je plánováno na 16. prosince.