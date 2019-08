Rozpočet resortu kultury není definitivní, vymínil si Zaorálek. Posvítí si na poslední kroky Staňka

Praha Poslanec Lubomír Zaorálek (ČSSD) si vymínil, že v případě jeho nástupu na ministerstvo kultury se bude o rozpočtu resortu na příští rok dál jednat. Novinářům před pátečním zasedáním předsednictva sociální demokracie řekl, že téměř jistě peníze chybí, chce ale nejprve podrobně nastudovat kde a kolik.

Seznámit se Zaorálek plánuje i s posledními kroky, které před odvoláním učinil jeho předchůdce ve vedení ministerstva Antonín Staněk (ČSSD). Některé pro něj nebyly srozumitelné.



Zaorálkovu nominaci oznámil tento týden předseda ČSSD Jan Hamáček poté, co se kandidatury vzdal místopředseda strany Michal Šmarda. Toho odmítl prezident Miloš Zeman a koncem minulého týdne se k jeho námitkám přidal i premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman se v pondělí se Zaorálkem sejde v Lánech, na úterý je naplánováno jeho jmenování.

Někdejší ministr zahraničí Zaorálek řekl, že rozpočet kultury začal studovat. Důležité je podle něj řešit „nedůstojné poměry“ pokud jde o platy v centrálních i regionálních organizacích. „Já jsem o tom dnes (v pátek) mluvil s panem Hamáčkem. Vím, že v některých těch věcech se tam postoupilo, ale vymínil jsem si, že v případě ministerstva kultury ta jednání neuzavíráme,“ uvedl.

Po odvolání Staňka na konci července jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o rozpočtu náměstek René Schreier. Domluvili se o navýšení příjmů proti původnímu návrhu o 440 milionů korun. „Chci mít prostor, abych se s tím důkladně seznámil. Jsem si skoro jist, že tam něco chybí, jde mi o to, jak je to zásadní, kolik peněz je třeba a o čem jednat,“ konstatoval Zaorálek.

V minulosti ostře kritizoval Babiše, především poté, co se stal volebním lídrem ČSSD před posledními sněmovními volbami. „Já nešel do politiky, abych měl ideální vztahy. Politika je, že něco prosazujete, o něco bojujete, snažíte se druhé pro to získat, politika není prostředí, ve kterém se snažíte budovat harmonické vztahy,“ míní. S Babišem podle něho nebudou začínat od nuly, když dlouho ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) působili v čele diplomacie a financí. „Vše máme podloženo nějakými osobními zkušenostmi, to není žádný nový začátek,“ konstatoval.

‚Protahování krize už bylo nesnesitelné‘

Nabídku stát se ministrem přijal kvůli tomu, aby veřejnost neotravoval střet o jmenování Šmardy, který podle Zaorálka měli politici vyřešit mezi sebou. „Měli jsme to celé zvládnout rychleji a zabývat se vážnými věcmi. To, jak se to protahovalo, bylo nesnesitelné. Měl jsem zájem na tom, aby ta krize skončila, v tom nebylo možné dále existovat,“ uvedl.

Staněk v poslední den ve funkci odvolal šéfa Ústřední knihovnické rady Víta Richtera, vydal i rozhodnutí, podle kterého už Hadí lázně v Teplicích nejsou kulturní památkou. Odvolal také většinu rady, která na ministerstvu kultury doporučuje rozdělovat dotace festivalům klasické hudby. Zaorálek nechtěl říci, zda rozhodnutí bude revidovat, chce se jimi ale zabývat.

„Chtěl bych se v tom důkladněji rozeznat a zjistit věci, které jsem nemohl znát. Mám pocit, že ty věci nebyly dobře vysvětleny, některé byly velmi rychlé a ani pro mě nebyly srozumitelné. Budu se snažit poradit si s tím nejlépe, jak budu schopen,“ prohlásil Zaorálek.