Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu

  15:11aktualizováno  15:11
Schválení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolalo v opoziční scéně vlnu kritiky. Představitelé opozičních stran se napříč shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Opozice již avizovala, že se kvůli postupu vládní koalice i obsahu samotné novely obrátí na Ústavní soud.

Bývalý předseda ODS Petr Fiala označil kroky vlády za nezodpovědné vůči mladé generaci. „Babišova vládní koalice právě teď ve Sněmovně schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Chystá výrazným způsobem zadlužit mladé generace. Vaše děti, vaše vnuky, kteří to pak budou muset splácet,“ uvedl Fiala na své sociální síti.

Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před závěrečným schvalování sporných novel k veřejným rozpočtům. (13. května 2026)
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku Jan Skopeček (ODS). (13. května 2026)
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Jan Skopeček (ODS). (11. března 2026)
Alena Schillerová, Patrik Nacher a Taťána Malá (všichni z hnutí ANO) na jednání Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona upravujícímu vybrané legislativní normy týkající se veřejných rozpočtů. (15. května 2026)
Podobně se vyjádřil i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který novelu přirovnal k bianco šeku na utrácení. „Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň. Tragické rozhodnutí pro budoucnost naší země,“ napsal Rakušan s tím, že hnutí považuje proces schválení za protiústavní.

„Nezatají ten dluh před ratingovými agenturami a sníží náš rating,“ doplnil pak své vyjádření na tiskové konferenci opozice. To by znamenalo zdražení splátek dluhů, které musí Česko za své půjčky platit. Ústavní stížnost je podle Rakušana ze strany opozice nevyhnutelná.

Kritika skrytých výdajů a snížení ratingu opoziční politici upozorňují zejména na to, že část budoucích dluhů by díky novele nemusela být v rozpočtu přímo viditelná.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl, že novela prošla několika kontroverzními změnami: „Není v žádném případě možné, aby Alena Schillerová těmi přílepky, které na poslední chvíli načetla při druhém čtení, tak udělala ze zákona o rozpočtové odpovědnosti ve skutečnosti zákon o bankrotu České republiky,“ Podle něj se vláda snaží vytvořit „politické kasino“ z rozpočtu, jehož účet podle něj „poslala“ rodinám s dětmi.

Stínový ministr financí ODS Jan Skopeček vidí za schválením novely snahu vlády zajistit si prostředky pro nadcházející volební období bez ohledu na následky. „Vláda chce využít ty následující roky, aby si nakoupila ještě více voličů,“ uzavřel Skopeček svou řeč na tiskové konferenci opozičních stran.

Opozice novelu častuje ostrými výrazy, včetně pojmů jako „rozpočtová diskotéka“ či „armagedon“. V podobném duchu se nesla reakce předsedy občanských demokratů Martina Kupky: „Vláda Andreje Babiše dnes nastartovala dluhový armagedon!“ nechal se slyšet.

Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila, že situace je podle ní za „pět minut dvanáct“, a doplnila, že na novou rozpočtovou politiku doplatí zejména rodiny s dětmi. „Zákon o rozpočtové odpovědnosti – v tomto případě spíš neodpovědnosti,“ uvedla Richterová v příspěvku na sociální síti X.

Představitelé opozičních stran rovněž kritizovali způsob, jakým byla novela ve Sněmovně prosazena. Marek Benda (ODS) upozornil na porušení jednacího řádu i judikatury Ústavního soudu, když byla omezena diskuse a nebyly přijaty žádné opoziční pozměňovací návrhy. „Je to naprosto v rozporu s judikaturou, která říká, že v prvním čtení proběhl nějaký čas, ve druhém čtení proběhl nějaký čas a ve třetím proběhl nějaký čas,“ nechal se ve sněmovně slyšet Benda.

Ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové kritiku odmítá a novelu hájí jako nezbytný krok pro investice do strategické infrastruktury a obrany státu. Schillerová přitom adresovala někdejšího premiéra Fialu, který podle ní v minulosti nastavil rozpočtové politice špatné směřování. „Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů, která umožní sestavit státní rozpočet v souladu se zákony ČR. Sama o sobě neznamená vyšší deficit ani o jedinou korunu, ale řeší past a lest v podobě nekompetentně nastavené dráhy, kterou po sobě zanechala vláda,“ uvedla ministryně financí na svých sítích.

