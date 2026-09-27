„V rozpočtu jste fixloval.“ Schillerová pálila do Stanjury, ten mluví o lžích

„Pan Stanjura prostě v tom rozpočtu fixloval,“ zaútočila Schillerová. „Vyfabuloval nějaké číslo, které by politicky obhájil, a pak tomu přizpůsobil fixlováním příjmy a výdaje. To já odmítám a nikdy to dělat nebudu. Dostali jste nás do naprosto nehorázné pasti.“
Stanjura nařčení odmítl. „To jsou prostě marketingové výmysly, jsou to lži. Výsledek byl lepší, než byl schválený rozpočet, o pár miliard. Tak jaké fixlování? Podívejte se na plán a skutečnost, máte to na stránkách ministerstva.“
Vláda v pondělí stlačila deficit z původních 389 na 386 miliard korun. Exministr to označil za pouhý trik.
„K úspoře nedošlo, došlo ke snížení deficitu, to jsou dvě různé věci. Příjmy se navýšily o něco víc než výdaje. Zda je to 389, nebo 386 miliard, je vlastně jedno, podstatný je ten trend.“
Spor se vyhrotil u vládního slibu stlačit schodek pod tři procenta HDP. Reálný deficit totiž dosahuje 3,5 procenta.
„Není to porušení programového prohlášení vlády. My jsme aplikovali evropskou únikovou doložku, o kterou požádala vláda. Přímo do obrany jsme dali 191 miliard a to číslo odpovídá evropským pravidlům,“ uvedla Schillerová.
Stanjura oponoval: „Můžete mít k tomu sto vět a milion tiskových zpráv, tři a půl je víc než tři. Úniková položka znamená jen to, že nebudete sankcionováni jako členský stát a nedostanete pokutu. Ale vznikne dluh 386 miliard.“
Zvážíme daň z investičních bytů, plánuje Schillerová. Nerozumím tomu, říká Stanjura
Ministerstvo financí připravuje vyšší zdanění pro majitele investičních nemovitostí. Podle Aleny Schillerové se změna nedotkne běžných rodin. Zdůraznila, že nechce zasáhnout lidi, kteří si pořídili pro děti. Cílit hodlá na majitele desítek či stovek nemovitostí.
Konkrétní hranici počtu bytů ani finanční limit však ministryně neuvedla s tím, že se teprve tvoří modely a v koalici není shoda. Zvažuje navázat daň na celkovou hodnotu: „Spočítal by se nějaký průměr a prostě nad tu částku bychom zvedli daň.“
Exministr Zbyněk Stanjura záměr odmítl jako nejasný. „Já jsem to vůbec nepochopil. Hodně slov, hodně vět. Uděláme průměr nevím čeho, a když to bude nad průměr, tak to zdaníme, nevíme jak,“ reagoval Stanjura s tím, že pokud má opatření dopadnout jen na úzkou skupinu lidí a zároveň přinést miliardy, muselo by být navýšení daně mnohonásobné.
Praha má na účtech 205 miliard, diví se ministryně
Obce a kraje mají podle Schillerové na účtech přes 600 miliard korun, které leží ladem. Ministryně poukázala zejména na hlavní město: „205 miliard Praha. Praha má peníze, které neutrácí a není schopna je utrácet.“
Na dotaz moderátora, zda chce stát Praze peníze z rozpočtového určení daní sebrat i přes obří investice do metra D či okruhu, ministryně odpověděla: „Musíme se o tom bavit, protože to je neudržitelný stav.“
Politický sitcom. Vláda rozdává trapný úplatek za miliardy, glosoval Kalousek
Úvodní expertní debata se ostře vymezila vůči vládou schválenému deficitu. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek označil kosmetické snížení schodku o pouhé tři miliardy za frašku. „To je opravdu na sitcom, to je satira, tam nedošlo k žádné úspoře. V těchto časech je to opravdu rozpočtový zločin,“ uvedl s tím, že kabinet jen přemaloval očekávané příjmy z emisních povolenek o devět miliard a o dalších šest miliard navýšil výdaje.
„Před námi jsou krize, zcela jistě je před námi krize demografická. Dluhový polštář, který máme, je na to, aby nás před těmi krizemi chránil, a my si ho teď rozpouštíme v dobrých časech. To, co ta vláda dělá, je, že snižuje naši odolnost a zvyšuje naši zranitelnost,“ varoval exministr Kalousek s dovětkem, že případný náraz na dluhovou brzdu vládu trápit nemusí, protože ji při současném přístupu může v zákoně zase posunout.
Komentátor Petr Vašek poukázal na to, že jde o typicky předvolební rozpočet, v němž se kabinet snažil vyjít vstříc klíčovým voličským skupinám. Státním zaměstnancům vláda přidává 34 miliard korun a navyšuje tabulkové platy o 2 900 korun, další miliardy směřují do dopravní infrastruktury a na platby za státní pojištěnce do zdravotnictví. Penzisté pak vedle zákonné třísetkorunové valorizace dostanou jednorázový příspěvek dva tisíce korun, což Kalousek označil za „trapný, nesystémový úplatek za skoro šest miliard korun“, který podkopává dlouhodobou udržitelnost celého systému.
Komentátor České televize Petr Vašek upozornil na výrazný rozdíl v hospodaření obou šéfů státní kasy v poměru k hrubému domácímu produktu. Zatímco Zbyněk Stanjura (ODS) uzavřel svůj poslední rok s deficitem na úrovni 2,1 procenta HDP, návrh Aleny Schillerové (ANO) pro příští rok počítá se schodkem zhruba 3,5 procenta HDP. Výsledek někdejšího ministra byl tak podle Vaška o více než sto miliard korun příznivější než současný vládní plán.
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21. září 2026