Plánovaný schodek má oproti letošnímu roku vzrůst o 76 miliard korun. Navrhované příjmy státu mají dosáhnout 2,199 bilionu korun, což je meziročně o 80,8 miliardy více. Výdaje mají vzrůst o 156,8 miliardy na celkových 2,585 bilionu korun. Schodek chce stát pokrýt především zvýšením státního dluhu.
Sněmovna schválila základní parametry rozpočtu v prvním čtení 22. října hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Tím návrh postoupil do další fáze projednávání. Poslanci už nemohou měnit celkové příjmy, výdaje ani výši schodku, mohou však navrhovat přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami.
Vláda Andreje Babiše označuje za hlavní priority rozpočtu investice, podporu zdravotnictví a sportu a férové odměňování. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) návrh označila za odpovědný, realistický a prorůstový. Počítá také s tím, že česká ekonomika příští rok poroste o 2,4 procenta, zatímco letos má její růst dosáhnout 1,9 procenta.
Opozice vládě vyčítá především vysoký schodek a nedostatečné úspory. Podle předsedy ODS Martina Kupky si stát půjčuje zhruba 100 miliard korun také na běžný provoz, protože plánovaný deficit převyšuje výdaje na investice. „Takhle investiční rozpočet nevypadá,“ podotkl. Opoziční členové rozpočtového výboru proto navrhovali snížit schodek na 290 miliard korun. Jejich návrh však koaliční většina odmítla.
Navržený deficit 386 miliard korun je druhý nejvyšší v historii České republiky. Vyšší schodek země zaznamenala pouze v covidovém roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun.
Pikora má s rozpočtem problém, ale podpořil ho
Výhrady k rozpočtu zazněly také z řad vládních poslanců. Předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé sobě) při prvním čtení přiznal, že s návrhem není spokojený. „Abych řekl pravdu a naprosto otevřeně, s rozpočtem spokojený nejsem. Mám s ním problém,“ řekl. Přesto jej nakonec podpořil s odkazem na stabilitu vlády a rozhodnutí vedení své strany.
Pro schválení základních parametrů rozpočtu hlasovalo 93 koaličních poslanců. Zdrželi se pouze dva poslanci z koaličního klubu SPD, Zuzana Majerová (Trikolora) a ekonom Miroslav Ševčík. Opozice hlasovala proti.
Opozice varuje před sektorovými daněmi
Vedle rozpočtu mají členové výboru na programu také legislativní návrhy na zmrazení platů vrcholných politiků a zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Její druhé čtení má Sněmovna projednat v pátek. V souvislosti s návrhem se objevily spekulace, že by k němu vláda mohla připojit i další sektorové daně.
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) však při své cestě na Ukrajinu uvedl, že kabinet jejich zavedení nyní neplánuje. Opatřením se podle něj nezabývala ani pondělní koaliční rada. Vláda podle Havlíčka pouze vyhodnocuje možnosti, jak získat dodatečné příjmy do státního rozpočtu.
„S jistotou budeme vědět až v pátek, co se bude dít. Vláda se snaží najít dodatečné příjmy do rozpočtu,“ řekl na výboru poslanec TOP 09 Jan Jákob.
Sektorové daně by se podle dřívějších informací mohly týkat například bank, pojišťoven, energetických společností, mobilních operátorů či obchodních řetězců. Svaz průmyslu a dopravy před jejich zavedením varoval s tím, že by mohly oslabit konkurenceschopnost českých firem a zhoršit investiční prostředí. „Pokud to chcete udělat, tak to udělejte pořádně a transparentně,“ vyzval vládu poslanec Jan Papajanovský (STAN).
„Pro nás je ta daň z rafinerií nepřijatelná, protože se týká pouze jedné společnosti, a to Orlenu,“ podotkla Vendula Svobodová (Piráti). Podle ní je navíc navrhovaná padesátiprocentní sazba příliš vysoká. Piráti by si představovali její snížení na 25 procent. Vládní návrh počítá s dočasným mimořádným zdaněním poloviny nárůstu hrubých rafinérských marží.