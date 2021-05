Jak to bylo s úhynem ryb? Výsledky rozboru vzorků vody v Bílině by mohly být už tento týden

Most/Bílina Ještě tento týden by mohly být k dispozici výsledky rozboru vzorků odebraných z řeky Bíliny, kam v neděli unikla neznámá látka. V řece uhynuly stovky ryb. Jan Rosmus ze Státního veterinárního ústavu v Praze v úterý řekl ČTK, že nejpozději by mohly být výsledky dostupné začátkem týdne příštího. Výši škody nedělního úhynu zatím nelze určit, některá uhynulá zvířata voda odplavila i do Labe, kam Bílina ústí.

Co zavinilo úhyn stovek ryb v řece Bílině? Zřejmě odpadní vody z mostecké čističky „Myslím, že jak ze soboty na neděli pršelo, tak že došlo k nějakému splachu nebo utržení nějakých břehů,“ řekl v úterý ČTK Rosmus. Možné ale také je, že někdo vypustil nadjezí nebo do řeky vypustil neznámou látku potrubím. Říční voda v neděli zapáchala a byla zakalená. Podle Heleny Volfové, vedoucí oddělení životního prostředí na městském úřadě v Bílině, postoupí vzorky ústavu v úterý. „Po výsledcích budeme dělat další kroky,“ dodala.

Rybáři se domnívají, že za úhynem by mohla být čistička odpadních vod, jež pod Mostem vypustila kvůli dešťům odpadní látky. Podle Ivety Kardianové, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK), pod niž čistička spadá, by ale odpadní látky hromadný úhyn ryb nezpůsobily. Podle mluvčího Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Jan Skalského rybáři žádná opatření neplánují. Znečištěná voda odteče a tím se vyčistí. Rybáři pak do řeky vysadí nové ryby jako každý rok. Bílina protéká nejprůmyslovější oblastí země s velkou ekologickou zátěží a nové ryby se tam vysazují pravidelně. Za poslední tři desetiletí se čistota tamní vody výrazně zlepšila.

„Snažíme se vysazovat například i se společností Unipetrol dvakrát ročně původní druhy ryb,“ řekl už dřív Skalský. Zda nějaká chemikálie neunikla právě z Unipetrolu či jiné firmy, zatím nelze vyloučit. Rybáři ale úsek v lokalitě největší petrochemické společnosti v Česku kontrolovali, voda tam byla čistá. „Voda kolem Litvínova nebo přes město v Mostě je v pořádku, zatímco pod čistírnou už byla hodně zakalená voda,“ dodal mluvčí. Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu zřejmě kvůli úniku neznámé látky i v Otíně u Jindřichova Hradce. Opakovaně unikly neznámé látky i do řeky Bečvy. Nejzávažnější ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihl Bečvu loni v září v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku po Přerov. Původce stále není znám.