‚Rozšiřuje někdo uměle covid po světě?’ ptal se Volný kvůli kroužícímu letadlu. Zavádějící a konspirační, říká přepravce

Praha/Brno Nákladní letadlo společnosti DHL, které ve čtvrtek ráno mělo přistát v Brně, opsalo nad městem ve vzduchu několik elips a poté odletělo. Nadšenci užívající aplikaci Flightradar, na které se dá sledovat trasa jednotlivých letů, si neobvyklého útvaru všimli a začali spekulovat, o co vlastně šlo. Mezi nimi i kontroverzní poslanec Lubomír Volný, který se na svém facebookovém profilu ptal, zda někdo úmyslně nerozšiřuje covid-19 po světě.

„V Brně je největší nárůst nakažených lidí s „britskou mutací“ a nikdo neví, odkud to spadlo a kde se to vzalo,“ uváděl v příspěvku, který již smazal, ale stihly jej sdílet stovky lidí.

Poslanec Lubomír Volný označuje nemoc covid-19 za uměle vytvořenou zbraň, z poslední doby je znám především potyčkou v Poslanecké sněmovně ČR, kdy se rozhodl uštědřit „flákanec“ předsedajícímu schůze, či tím, že odmítá nosit ochranu úst a nosu na plénu sněmovny, kvůli čemuž byl již i vykázán z jednání. Po jeho výstupech se musí dezinfikovat řečnický pultík.



O kroužení letadla společnosti DHL nad Brnem informoval i dezinformační server Aeronet, který článek titulkuje takto: „Co prováděl nákladní Boeing registrovaný ve Velké Británii při kroužení v obrovské výšce 11 278 metrů nad Brnem? Takhle se tedy do ČR dostávají ty britské mutace?“

Pravda je přitom mnohem prostší. Na letišti panovalo nepříznivé počasí a to sice silná mlha, kvůli které nebylo možno přistát. Pilot tak prováděl manévr zvaný holding, neboli vyčkávání. Tento postup se využívá ke zdržení letadla v určitém prostoru, například když je přeplněn vzdušný prostor či letiště, nebo právě kvůli zhoršenému počasí. Pilot při tomto manévru opisuje ovál.

„Letadlo typu Boeing 757-236(SF) s registrací G-BMRJ odstartovalo 4. března 2021 v 5:50 hod. z Lipska (DE) do Brna (CZ). Kvůli přetrvávajícím mlhám a sníženému výhledu na letišti Brno – Tuřany nebylo možné bezpečně přistát, proto bylo letadlo v 7:00 hod. nasměrováno zpět na letiště v Lipsku,“ uvedla přepravní firma DHL na svém Facebooku. Prý se jedná o pravidelnou leteckou linku z Lipska do Brna, která zajišťuje 6x týdně letecké spojení. „Náklad z výše zmíněného letu se podařilo doručit v ten samý den, a to ve večerních hodinách,“ dodává společnost.

Společnost se důrazně vymezila proti „zavádějícím a konspiračním informacím, které byly zveřejněny na webových stránkách Aeronet.cz dne 4. března 2021“. Nyní zvažuje podniknutí právních kroků souvisejících se šířením těchto zavádějících informací, jak uvedla na Facebooku.

Na příspěvek na svém Facebooku zareagovalo i brněnské letiště.