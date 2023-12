Fiala to neřídí, neumí to, vyššími daněmi nic nevyřeší, řekl Babiš v Rozstřelu

První dotaz směřoval na to, zda by při vítězství ve volbách byl premiérem Karel Havlíček, současný předseda stínové vlády hnutí ANO. Babiš s úsměvem odpověděl, že by byl určitě skvělý premiér. První premiérkou by podle něj mohla být ale i stínová ministryně financí Alena Schillerová.

To, zda se bude o post premiéra ucházet i on, neprozradil: „Záleží to na tom, jak dopadnou volby.“ Podle jeho slov se chce ovšem hnutí ANO soustředit na eurovolby, které jsou pro ně velmi důležité. „Ursula von der Leyenová (předsedkyně Evropské komise, pozn. red.) se úplně zbláznila. Evropa stále potřebuje fosilní paliva, zbytek světa ji vůbec nenásleduje,“ sdělil rozhořčeně expremiér.

Evropa se podle něj navíc značně mění, vidíme to podle jeho slov na volbách v Nizozemsku. „Doufám, že v Evropě vyhrají politici, kteří si uvědomují, jakou hrozbou je ilegální migrace a Green Deal.“

Zestátnění ČEZ

Na přetřes přišlo i téma zestátnění ČEZ. Dnešní hodnota 30procentního minoritního podílu je podle slov Andreje Babiše 151 miliard. „ČEZ dal státu sto miliard, to neměl dělat,“ řekl a doplnil, že nikdy neměl jít do privatizace.

„Po revoluci měli říct, že to jsou strategická aktiva. Teď může stát udělat to, že to sníží (ceny elektřiny, pozn. red.), a všem tím pomůžeme. Takto by to fungovalo. Stát by udělal proces, není to nic nelegálního,“ vysvětlil postup Babiš.

Premiér Petr Fiala podle Babiše nechápe, že „se ČEZ dá vykoupit za peníze ČEZu, a tím se dá pomoct všem.“ Podle něj Fiala ekonomice nerozumí a neumí to.

Pomoc Ukrajině

Dotaz padl také na financování pomoci Ukrajině, do které se Česko zapojuje. „My už podle Černochové nemáme zbraně. Proč máme dávat peníze Ukrajině, když nejsou peníze pro naše důchodce. Ukrajina dostává peníze z evropského rozpočtu,“ uvedl Babiš a několikrát zmínil, že samotné Česko nemá peníze a premiér by měl myslet více na naši zemi.

„Ukrajina je zkorumpovaná země a nemá předpoklady stát se zemí EU,“ uvedl Babiš a dodal, že se jedná o podobný proces jako s Tureckem. Řešení války je podle něj jednoduché a zmínil výrok finské premiérky Sanny Marinové o tom, že by měl Vladimir Putin zkrátka zmizet.

V závěru pořadu se rozvinula otázka o manželství pro všechny. Klub ANO je podle něj v této věci rozdělen zhruba na třetiny. „Já s tím nemám problém, u nás probíhá diskuze i o adopci dětí,“ sdělil Babiš a dodal, že on je osobně spíše pro partnerství než manželství.

Dominanci hnutí potvrdil model Kantaru, který Česká televize zveřejnila v neděli 10. prosince. Podle něj by ANO vyhrálo v listopadu volby se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhé místo by obsadila koalice SPOLU s 18,5 procenty následovaná Piráty.

Stejný průzkum zjistil, že v listopadu bylo s politickou situací v republice spokojeno 16 procent lidí. To je nejméně od začátku roku 2021 za doby koronavirové epidemie. Za spíše špatnou považuje nynější politickou situaci 35 procent lidí a jako velmi špatnou ji hodnotí 45 procent dotázaných.