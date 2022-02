Kolega ruské mafii nenahrával, vytkl Devadesátkám bývalý kriminalista, který řešil orlické vraždy

Bývalý elitní kriminalista Josef Doucha mluví v Rozstřelu o krimi seriálu Devadesátky České televize, ve kterém představuje postavu šéfa středočeských policistů. Seriál se mu líbí, až na dvě výtky.

„Myslím, že to celkem odpovídá skutečnosti až na to, že v seriálu to vypadá, že jsem k tomu přišel tak nějak ze zvědavosti, ale moje role byla od začátku celkem jasná. Udělali jsme s kolegou za Prahou dohodu o tom, kdo bude vést vyšetřování,“ vysvětlil Doucha v Rozstřelu.

„Poměrně se mi nelíbilo, že z jednoho z detektivů (v seriálu pod jménem František Tůma, pozn. red.) udělali tvůrci záporáka, který sklouzl na druhou stranu a pomáhal ruské mafii. Já toho člověka znám a vím, že se nic takového určitě nestalo,“ snažil se očistit svého kolegu v očích veřejnosti Doucha.

Doucha se podílel na vyšetřování orlických vražd, kdy byly mrtvoly házeny v sudech do Orlické přehrady. Přemluvil tehdy hlavu gangu orlických vrahů Karla Kopáče, aby při zatýkání policií nespáchal sebevraždu. Zpětně vidí spolupráci policie s Kopáčem jako velice důležitou.

Kopáč byl upoután na vozík a pistoli měl při příjezdu zásahovky vloženou v ústech a hrozil, že se zastřelí. Vyjednávat za ním šel Doucha.

„Ještě než jsem přišel seděl tam asi hodinu, se mnou to pak vydržel tři. Bolela ho záda, pomočil se, byl ve velké nepohodě. Svou roli sehrála i náhoda, zavolala mu jeho sestra a taky mu to začala rozmlouvat. Postupně ztratil pozornost, ruka s pistolí mu klesla, a pak ho zneškodnil kolega,“ popsal v Rozstřelu Doucha.

Policie v 90. letech nevěděla, co řešit dřív

Bezbřehost, tak by popsal devadesátá léta minulého století bývalý kriminalista. „Nevěděli jsme kam dřív,“ popisuje Doucha. V devadesátých letech došlo po revoluci k ohromnému nárůstu kriminality. „Jak od pouličního, tak po ten nejpromyšlenější organizovaný zločin,“ vypráví.

„Zločinci si mysleli, že se najednou může všechno. Přišly tady gangy z východu i západu, obrovské množství drog, k tomu velká amnestie, která vypustila na svobodu recidivisty,“ vypráví. „Tehdy se chodilo s kufříkem s penězi, v nich byly miliony a miliony korun,“ dodává.

Z propuštěných zločinců, které pomáhal Doucha dostat do vězení, strach nemá. Pokud kriminalisté postupovali poctivě, tak podle něj i zločinci uznali svou porážku.

Josef Doucha pracoval u policie 27 let a byl u těch nejbrutálnějších vražd, ke kterým došlo na přelomu 80. a 90. let. Za své nejvýznamnější kauzy považuje dva případy, v roce 1985 to byl případ spartakiádního vraha a orlické vraždy v polovině devadesátých let.