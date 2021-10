Zahlcené nemocnice opět odloží operace. Odpírači jsou iracionální, říká šéf motolské nemocnice Ludvík

Čísla nakažených podle Ludvíka neříkají veřejnosti nic o počtu nemocných. Ne všichni lidé nakažení covidem-19 se totiž dostanou do nemocnice. Důležitost proočkovanosti populace je podle ředitele Fakultní nemocnici Motol Miloslava Ludvíka už nyní vidět na rozdílech mezi kraji.

Například více zatížené jsou nemocnice v Moravskoslezském kraji, který je jedním z nejméně proočkovaných.

V největším zdravotnickém zařízení v Česku - pražské FN Motol nyní leží s covidem-19 patnáct pacientů, z toho pět v těžkém stavu. Nástup další vlny pandemie covidu-19 tedy její ředitel Ludvík zatím sám nepozoruje.

Hovoří se o tom, že větší část covidových pacientů, kteří nyní plní lůžka nemocnic, není očkovaných proti covidu-19. Potvrzuje to i Ludvík. „Sedmdesát procent z těch patnácti pacientů nejsou proti covidu-19 naočkováni,“ řekl v Rozstřelu ředitel pražské nemocnice s tím, že několik z těch zbylých pacientů nemohlo být naočkováno kvůli kontraindikaci.

Ludvík v Rozstřelu připomněl, že Česko má léky, které snižují riziko hospitalizace, ale nevyužívají se. Jeho nemocnice aplikuje tyto dávky v jednotkách za týden, přitom jejich účinnost je vysoká. Například užívaný lék REGN-COV2 však musí být podán do 10 dnů od nástupu příznaků nemoci.

Praha je jedním ze tří krajů republiky, kde se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška plní nemocniční lůžka nejvíce a hrozí omezení zdravotní péče.

Ludvík: U dětí bych to řešil jako chřipku

„U dětí bych se k tomu choval jako ke standardní chřipce, protože je to opravdu neohrožuje,“ řekl v Rozstřelu šéf nemocnice v Motole, která je jednou z největších dětských nemocnic na světě.

Zvažované opatření ředitelů škol v některých covidem zasažených krajích, udělit ředitelské volno v pondělí a úterý a prodloužit dětem podzimní prázdniny na týden, by mohlo podle Ludvíka udělat medvědí službu.

„Když budou doma, tak je někdo musí samozřejmě hlídat a zase to půjde k dědečkům a babičkám, nebo s nimi budou muset zůstat doma rodiče, kteří budou chybět ve svém zaměstnání. A i ty děti se budou více potkávat, než když jsou více méně homogeně v jedné třídě,“ míní Ludvík.

Zároveň si myslí, že přístup k očkování dětí do 12 let by měl být velmi individuální. „Očkování má bránit tomu, aby se člověk nedostal do nemocnice. Děti do 12 let se do ní téměř nedostanou,“ uvedl ředitel FN Motol.

Česko si v uplynulém roce prošlo nejhorší pandemií v novodobých dějinách. Na jaře si lékaři a sestry stěžovali, že pracují často přesčasy, pacientů bylo hodně a zdravotníci byli unavení, pomáhat museli studenti medicíny.



„Devadesát procent zdravotnického personálu FN Motol je očkováno proti covidu-19,“ uvedl Ludvík s tím, že pět procent není kvůli nedávnému prodělání nemoci a pět procent je zatvrzelých odmítačů.



Miloslav Ludvík je český manažer a politik a člen ČSSD. Rok byl také ministrem zdravotnictví, a to od prosince 2016 do prosince 2017 ve vládě Bohuslava Sobotky. Ředitelem pražské Fakultní nemocnice v Motole je s onou roční přestávkou od roku 2000. Mezi roky 2002 až 2017 byl zastupitelem hlavního města Prahy.