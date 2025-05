Státní zástupce vinil Červinského, že coby poradce tehdejšího hradeckého hejtmana Lubomíra France z ČSSD upravil podmínky veřejné soutěže na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod, aby je splnila jen stavební firma Metrostav. Kmoníček měl dokumenty podepsat bez kontroly a navíc parametry tendru přednostně poskytnout právě Metrostavu (více v článku Půjde to podle scénáře, sliboval úředník souzený kvůli tendru na nemocnici).

Za zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky oběma hrozilo až dvanáct let vězení. Hradecký soud kauzu projednává od roku 2019. V roce 2020 uložil Kmoníčkovi pět let vězení a Červinského zprostil obžaloby, v dubnu 2022 trest zpřísnil a oběma uložil pětiletý trest. Obžalovaní však trvali na své nevině a Vrchní soud v Praze rozsudek už podruhé zrušil a vrátil do Hradce Králové.

Napotřetí se krajský soud vrátil k původnímu hodnocení, když Červinského zcela zprostil obžaloby s tím, že nebylo prokázáno, že by skutek uvedený v obžalobě spáchal.

„Obžalovaný Emil Kmoníček se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, výkon trestu se podmíněné odkládá na zkušební dobu v trvání pěti roků. Obžalovanému se dále ukládá trest zákazu výkonu funkcí v nevolených orgánech územně samosprávných celků na dobu pěti let,“ uvedla mluvčí soudu Iva Matušková.

Rozsudek není pravomocný. Všechny strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

„Ve výroku zprošťujícím mám za to, že se soud odchýlil od svého předchozího rozhodnutí, tam budu zvažovat odvolání. Jsem nadále přesvědčen o důvodnosti podané obžaloby, došlo nejen k časovému předstihu, ale i ke zjednání výhodnějších podmínek,“ řekl státní zástupce Petr Kouble.

Tendr na nemocnici kraj nakonec zrušil

Soud se zabýval druhým a třetím tendrem na přestavbu nemocnice v Náchodě. V první soutěži ještě obžalovaní nefigurovali. Právě kvůli jejímu neúspěchu si kraj v září 2014 Červinského najal. Skutky uvedené v obžalobě však nebyly dokonané, kraj totiž musel druhou soutěž za 1,19 miliardy korun vypsanou v červenci 2015 zrušit kvůli chybám. Třetí tendr později zrušilo nové vedení kraje, a to kvůli pochybnostem, když případ začala šetřit policie.

Obžaloba tvrdila, že muži záměrně nastavili podmínky dvou tendrů tak, aby zúžili okruh firem, které se mohly o zakázku za více než miliardu korun ucházet.

„Kvalifikační podmínky zahrnovaly reference v podobě jedné přestavby zdravotnického zařízení za provozu za nejméně 550 milionů korun a dvou staveb za nejméně 250 milionů bez DPH, vše s třídou energetické náročnosti B,“ stojí ve spisu.

25. června 2019

Takové reference měla podle obžaloby v Česku jen Metrostav ze zakázek v Motole, Kladně a Příbrami. Konkurence je mít nemohla. V zemi vznikly v požadovaném období už jen tři zdravotnické stavby nad 550 milionů, ale žádná z nich v třídě B. Firmy navíc musely mít řadu osvědčení a odborníky, kterých je v Česku naprosté minimum.

Stavební firmu na stavbu nemocnice se podařilo kraji vybrat až ve čtvrté soutěži. Stalo se jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů začala v dubnu 2018 a skončila v září 2020.