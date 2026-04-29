Vinen ve všech bodech. Cimického soud potrestal 5 lety za sexuální útoky i vydírání

Cimickému také soud udělil desetiletý zákaz lékařské činnosti, poškozeným bude muset uhradit finanční odškodnění. Ženy po lékaři požadují dohromady zhruba šest milionů korun.
Podle obhájce Cimického Miroslava Kučerky soud v rozhodnutí nepředstavil nic nového. Proti rozhodnutí soudu se na místě odvolal.
„Pro nás se de facto nic nezměnilo. Přiznám se, že nevím, k čemu se mám vyjádřit, protože to odůvodnění, které jsme slyšeli, byla citace rozsudku, který byl zrušený. Takže já jsem neslyšel jedinou odpověď na tu argumentaci, kterou jsme tam měli. Nemohu vám říct nic jiného, než že rozhodne pravomocně až soud druhého stupně,“ řekl novinářům po odchodu z jednání Kučerka.
„Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ komentovala rozhodnutí soudu obhájkyně poškozených žen Lucie Hrdá. Dodala, že vzhledem k novele trestního zákoníků byla nakonec čtyři znásilnění překvalifikována jako sexuální útok.
Využíval akupunktury i zájmu o literaturu
„V novém rozsudku jsem upravil věty skutku přesně tak, jak o tom mluvily oběti při hlavním líčení,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák. Do verdiktu přidal také následky, kterými ženy trpěly. Státní zástupkyně pro Cimického v závěrečné řeči navrhla pětileté vězení, jeho obhájce Miroslav Kučerka naopak navrhoval zproštění obžaloby.
Soudce Petr Novák při čtení rozsudku připomněl jednotlivé případy. Mezi oběťmi Cimického byly nejen pacientky, ale také studentky, které vyučoval. Často také využíval toho, že ženám nabídl akupunkturu. Ty pak byly paralyzované, nemohly se hýbat a bránit.
„V řadě případů zaútočil na poškozené až při několikáté návštěvě,“ dodal soudce. Cimický také pacientkám často předepisoval léky se silnou závislostí, aby si pojistil, že na další sezení dorazí. Svůj vliv a moc podle soudu také upevňoval tím, že během sezení s pacientkami mluvil o svých vazbách na známé a vlivné osobnosti.
Jiné poškozené zase oslovil během literárních akcí, na kterých vystupoval. Další byly jeho studentkami, které v lékařském zařízení vykonávaly praxi.
Soudce také vysvětlovat rozhodnutí soudu tím, že svědectví poškozených bylo vyhodnoceno jako důvěryhodné. „Hodnověrně popisovaly prostory, kde se útoky staly. Shodně popisovali jednání obžalovaného,“ četl soudce v rozhodnutí.
Soud zároveň došel k závěru, že se poškozené navzájem neznaly. „Nejsou mezi nimi vztahy a soud nenašel důvod, proč by neměly vypovídat pravdivě.“
Soud původně plánoval vynést nový rozsudek už v lednu, nakonec však znovu otevřel dokazování, a to proto, aby se obhájce mohl seznámit se zdravotnickou dokumentací týkající se jedné z poškozených žen. Ve středu měl soud v plánu neveřejný výslech znalkyně, závěrečné řeči i vyhlášení rozhodnutí.
Cimický čelil původně obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.
26. ledna 2026