Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o objednání vraždy. Důkazy podle soudu nebyly dostatečné. Žalobkyně Jelínkovi a třem dalším mužům navrhovala vysoké tresty. Soud jim uložil tři až osm let vězení.
Obžalovaným hrozí 15 až 20 let vězení. Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové má soud zohlednit trauma, jemuž byl poškozený před zabitím vystaven. „Při ukládání trestu by mělo být přihlédnuto k brutalitě útoku,“ uvedla.

Obžaloba viní právníka Jelínka, že si na podzim roku 2022 objednal vraždu hradeckého podnikatele Pavla Matušky, bývalého partnera své dcery. Motivem podle kriminalistů byly stupňující se soudní spory o dítě Jelínkovy dcery a poškozeného, který chtěl navíc podat trestní oznámení pro falšování důkazů ve sporu. Tělo oběti se nikdy nenašlo.

Podle spisu si vykonavatelé činu Vlastimil Grégr, Luboš Bičan a Roman Lorenc naplánovali, že napadení a únos poškozeného budou fingovat jako policejní zásah. Použili policejní pouta, stahovací pásku, kuklu, paralyzér a zaslepené lyžařské brýle, aby ho zmátli. Násilně jej zavlekli do auta a odjeli.

Obžalovaný Grégr se poté zbavil těla tak, že jej vhodil do dosud nezjištěné hlubší vodní plochy nebo toku, a to někde v jižní části kraje Vysočina nebo už v Jihomoravském kraji.

Tři ze čtyř obžalovaných loni v prosinci u hlavního líčení vinu odmítli. Bičan a Jelínek nesouhlasili s právní kvalifikací a všechny skutečnosti v obžalobě považují za sporné. Obžalovaný Grégr vinu taktéž neuznává. Lorenc chtěl prohlásit vinu ve všech bodech obžaloby, avšak soudce toto prohlášení neuznal. Podle jednoho z obhájců státní zastupitelství zcela slepě důvěřuje klíčové výpovědi právě obžalovaného Lorence.

„Obžalovaný Jelínek měl reálný zájem poškozeného odstranit,“ uvedla v závěrečné řeči Faltusová. Podle ní se naplnily všechny skutkové podstaty vraždy, kterou si objednal.

