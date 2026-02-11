Stává se dítě předmětem tahanic? Experti kritizují nová pravidla u rozvodů

Skupina psychologů, právníků a lékařů bije na poplach. Varuje, že novela zákona platná od ledna tohoto roku upřednostňuje práva rodičů nad bezpečím dětí. Podle odborníků hrozí, že stát ztrácí nástroje, jak rychle zakročit v případech domácího násilí nebo u rizikových rodičů, což může mít na psychiku dětí nepříznivé dopady.

Odborníci z různých oborů kritizují aktuální podobu rozvodové novely. Tvrdí, že změny prošly legislativním procesem narychlo a bez dostatečné debaty. Hlavním problémem je podle nich fakt, že novela oslabuje ochranu těch nejzranitelnějších. Dítě se v soudních sporech stává spíše předmětem tahanic než bytostí, kterou je třeba chránit.

„Dítě se v důsledku novely nestává subjektem ochrany, ale objektem právního sporu. Zákon připouští péči o děti i ze strany násilných rodičů, umožňuje odloučení kojenců od matek, střídání škol a školek a ruší nástroje, které dříve umožňovaly rychlý zásah v krizových situacích,“ upozorňuje v tiskové zprávě zaslané redakci iDNES.cz iniciativou Forum iuris psycholog a pedagog Ivo Zapletal, který pracuje jako ombudsman na vícero školách, včetně Střední školy reklamní a umělecké tvorby.

Dítě v péči delikventních rodičů

Jedním z nejvíce kritizovaných bodů je zrušení kritérií, podle kterých soudy rozhodují, komu dítě svěřit. Nově by se tak mohlo stát, že soud svěří dítě do péče i rodiči, u kterého bylo prokázáno domácí násilí, sexuální zneužívání či závislost. Systém navíc přestává brát v úvahu biologické potřeby nejmenších dětí, jakým je pouto kojence na matku.

Co rozvodová novela zrušila a nově zavádí?
ZRUŠILAUMOŽŇUJE
Předběžná opatření: Stát ztrácí možnost okamžitě zasáhnout a ochránit dítě v krizové situaci.Péče u rizikových rodičů: Dítě může být svěřeno i člověku s prokázanou historií domácího či sexuálního násilí.
Závazná kritéria: Soudy přicházejí o jasná pravidla, podle kterých určovaly, co je pro dítě nejlepší.Odloučení kojenců: Umožňuje oddělit i kojené dítě od matky až na tři měsíce bez možnosti odvolání.
Silná role OSPOD: Oslabuje se postavení sociálních pracovníků jako hlavních strážců bezpečí dítěte.Nekontrolovaný kontakt: Samostatný styk s nebezpečným rodičem bez doprovodu třetího člověka.
Včasný zásah: Mizí nástroje, které uměly efektivně tlumit vyostřené rodičovské konflikty v zárodku.Nestabilita prostředí: Děti mohou být nuceny střídat různé školy a školky podle toho, u koho zrovna jsou.
Ochrana nejmenších: Ruší se uznání matky jako primárního rodiče pro děti v nejútlejším věku.Právní nejistota: Rodičovská práva dostávají přednost před individuálními potřebami a bezpečím dítěte.

Společnost Forum iuris upozorňuje, že zákon ruší důležitá předběžná opatření. Ta doposud umožňovala státu okamžitě zasáhnout, pokud bylo dítě v nebezpečí. Bez těchto nástrojů se může stát, že rizikový rodič bude mít s dítětem neomezený kontakt bez dozoru, což v extrémních případech zahrnuje i exmanžele trestané za závažné činy.

Psychologové a psychiatři, včetně Pavla Béma rovněž varují zejména před povinnou střídavou péčí u dětí do tří let. V tomto věku může časté střídání prostředí a odloučení od primárního pečovatele vážně narušit psychický vývoj. „Již období přibližně šesti týdnů bez kontaktu s druhým rodičem představuje pro malé dítě kritickou dobu, kdy dochází k postupnému vyhasínání vzpomínek,“ vysvětluje na konci zprávy Bém.

Odborníci proto apelují na politiky, aby novelu upravili a vrátili do ní mechanismy, které zajistí dětem bezpečné dětství i po rozpadu rodiny. Podporu tomuto stanovisku podle dokumentu vyjadřuje také Asociace manželských a rodinných poradců.

