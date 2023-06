Rozvody snazší a rychlejší: chystá se nová úprava konce manželství. Část rodin kvůli nim trpí

Nepříjemná a traumatizující zkušenost. Tak paní Soňa popisuje rozvod, se kterým má čerstvou zkušenost. Žádost podala 1. října loňského roku, rozvedli se 1. června, tedy přesně po osmi měsících. „Celé to bylo hodně náročné na psychiku i na fungování rodiny. Bylo by vhodnější vymyslet jiný způsob, aby se lidé nemuseli takhle dlouho trápit, než dojde k samotnému rozvodu,“ popsala Soňa. Nepřála si uvést celé své jméno, redakce ho ale zná.

Zjednodušení a zrychlení takzvaně nesporných rozvodů by mohla přinést novela, kterou společně s ministerstvem spravedlnosti připravuje poslankyně a mediátorka Eva Decroix (ODS). Do léta by chtěla návrh zaslat na vládu.