Jako běžná nemoc. Ministerstvo pokračuje v rozvolňování, odborníci jsou zatím opatrní

Podle ministerstva zdravotnictví je důvodem prodloužení izolací to, že tento týden končí testování školáků i zaměstnanců firem, poslední kolo screeningu proběhne ve čtvrtek.

„Proto považujeme za vhodnější sedm dní, což je doba, jakou bývají doma pacienti s běžnými podobnými onemocněními,“ uvedl Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Resort předpokládá, že se covid postupně stane jedním z běžných onemocnění.

Pokud člověk nebude mít po sedmi dnech příznaky covidu, může izolaci ukončit. V opačném případě musí počkat, až mu příznaky odezní a ještě poté zůstat další dva dny doma. Lidé, kterým bude v době kratší 30 dní opakovaně vycházet PCR test pozitivně, do izolace nebudou muset.

Dle epidemiologa Rastislava Maďara, jenž resortu zdravotnictví radí jako člen Národního institutu pro zvládání pandemie, by lidé zhruba za měsíc mohli dokonce odložit respirátory.

„Pokud se bude naplňovat predikce a nedojde na nejhorší scénář, mohli bychom začít opouštět respirátory v polovině března,“ řekl v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

„Plán už existuje, podrobněji ho vykomunikuje pan ministr (zdravotnictví Vlastimil Válek, TOP 09 – pozn. red.),“ dodal Maďar.

Bioložka Ruth Tachezy však upozornila, že by lidé neměli zcela zanevřít na očkování proti covidu. „Omikron zatím deltu zcela nevytlačil. Je možné, že se delta může začít znovu šířit,“ řekla Tachezy s tím, že by se právě kvůli tomu měli lidé naočkovat. „Nevíme, co způsobí souběh těchto dvou variant,“ dodala.

Očkovací certifikát už lidé v Česku od minulého čtvrtka nepotřebují, skončila totiž povinnost se jím či dokladem o prodělání covidu prokazovat ve službách, na kulturních i sportovních akcích a v restauracích. Znovu je tak mohou navštěvovat i neočkovaní.

Úleva je to však i pro lidi s vakcínou, jimž uplyne devět měsíců od druhé dávky. Zítra jim totiž zčervená aplikace Tečka. Očkovací certifikát se jim ale bude hodit pro cesty do zahraničí a pro pobyt ve zvolené destinaci.