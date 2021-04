Čekáte větší rozvolnění? Zapomeňte, čeští experti navrhují izraelskou cestu

Dlouho vyhlížený návrat do normálu a skutečné rozvolnění si můžeme podle odborníků dopřát až s dosažením vyšší míry proočkovanosti lidí proti covidu. „Víme, jak to funguje v Izraeli a takovou cestou je třeba jít,“ řekl serveru Lidovky.cz matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů.

Izrael, který proti covidu očkuje v přepočtu na obyvatele nejrychleji na světě, na začátku března otevřel pro očkované občany restaurace a v oblastech s nižším výskytem nákazy se školáci vrátili do školních lavic. Levínský upozornil, že Česko může k tomuto přistoupit v momentě, kdy budou mít všichni přístup k očkování.

Nejdříve se tyto kroky mohou začít zvažovat v horizontu dvou měsíců, bude-li dostatečný přísun vakcín. V současné době se však rýsuje naděje, že do Česka budou očkovací látky přicházet rychleji. Tento pátek se navíc otevře registrace k očkování proti covidu pro lidi ve věku 60 až 65 let.

„Chtěli bychom každý týden vždycky posunout tu hranici o pět let,“ řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Poslední skupině lidí nad 65 let umožnilo ministerstvo zdravotnictví registraci minulou středu.

Bonus pro očkované, ne trest pro neočkované

Důležitým faktorem je podle Filipa Křepelky, profesora na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, který je zároveň aktivní ve skupině odborníků nazvané Iniciativa Sníh, aby nikdo nebyl nějakým způsobem hendikepován tím, že by se rád nechal očkovat, ale nemá šanci na termín.

„Vždy je nutné jít takovou cestou, že ten, kdo se nechá naočkovat, dostane něco navíc, aby to byl bonus. Neměl by být tak, aby se trestal ten, kdo nebude naočkovaný,“ souhlasí Levínský. Návrhy o podmínkách, které budou určovat volný přístup ke službám a aktivitám se v současné době připravují. Není však žádným překvapení, že tři základní paramentry, o kterých se uvažuje, je očkování, prodělání nákazy a testy.

Dlouho očekávaný plán rozvolnění, který by nahradil protiepidemický systém (PES), zatím nebyl zveřejněn. Odborníci čekají na nová data z tohoto týdne, podle kterých se dál rozhodne o fázích rozvolnění, tentokrát však radí vyšší obezřetnost. V kaskádě rozvolnění mají prioritu momentálně školy, jejichž fungování je vázáno na týdenní incidenci. „Ve chvíli, kdy případy nepřevyšují hranici sto na 100 tisíc obyvatel, lze otevřít druhý stupeň základních škol, při 70 případech lze mluvit o otevření školek,“ přiblížil Levínský.

Interval mezi jednotlivými fázemi rozvolňování je nutné nastavit okolo dvou týdnů a pokud se bude tento systém dodržovat, situace by se podle Levínského neměla zhoršit. Cestu pomalejšího rozvolnění sdílí i člen odborné skupiny Křepelka.„Němci považují za signál k postupnému uvolňování 50 případů na 100 tisíc lidí, oproti tomu jsme my stále na několikanásobku. Z jejich pohledu jsme v návratu do normálu hazardéři,“ upozorňuje profesor z brněnské univerzity. Iniciativa Sníh navrhla jako hranici případů tisíc denně, zprůměrované za týden. „Nedosáhli jsme toho doteď, jen tuto neděli byly případy pod hranicí, ale stále máme týdně dvakrát třikrát více případů,“ popisuje Křepelka.

Zpochybnitelná rozhonutí

Právníci upozorňují, že vláda, respektive ministerstvo, mimořádné opatření nedostatečně odůvodňují, jak ukazuje už rozsáhlá judikatura. „Meli jsme rok na to, aby se udělaly zákony pro tuto situaci a prakticky nic se neudělalo,“ povzdechl si Křepelka.

Výsledkem je, že se mimořádná opatření do nekonečna zpochybňují, jestli jsou v souladu se zákonem a soudy je ustavičně přezkoumávají.

„Vše je zpochybňováno, protože podle mého názoru se používá nevhodný nástroj na poměrně zásadní, celostátní omezení,“ vysvětlil. Pandemický zákon je podle něj na současný stav příliš slabý. Neustálé rušení některých nařízení soudy nevyhnutelně nahlodává ochotu lidí se jimi řídit. „To, co se v jiných státech trestá, to se u nás neřeší,“ připomíná právník, podle nějž i když stát nastaví nová pravidla, všichni už vědí, že se nebudou dodržovat.

Na podzim byl PES bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) prezentován jako proklamace, podle které se mělo určitých podmínek postupovat, což se však ne vždy dodržovalo – jako během Vánoc. Jednou z odborných vad protiepidemického systému je podle profesora z právnické fakulty, že začal zohledňovat zlepšení situace a posouvat regiony do nižších stupňů v době, kdy k rozvolňování nebyl nejmenší důvod, v porovnání například se situací v Německu.

„V právních předpisech Rakouska mají zachycené různé sektory, jako jsou školy, v právu daleko více. U nás je dosavadní verze systému, ale pravděpodobně i aktualizovaná, pouhou deklarací,“ vysvětlil nedostatky českého systému Křepelka.