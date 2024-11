Povinná registrace youtuberů a influencerů? Špatně pochopeno, uklidňuje ministr kultury Baxa

Směrnice, která byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, se tak vztahuje i na youtubery, vloggery nebo influencery, kteří svá videa umísťují na sítě jako je YouTube, Instagram, Facebook, TikTok a podobně.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) se s RRTV neshoduje v názoru na povinnou registraci youtuberů a influencerů, kteří na internetu a sociálních sítích publikují videa za účelem zisku. Na síti X v pátek Baxa napsal, že o tom, že rada chystá takové vyjádření, nevěděl on ani ministerstvo kultury. Nepovažuje to za užitečný postup.

„O tom, že RRTV chystá vyjádření k registraci tímto způsobem, jsem neměl ani já, ani ministerstvo kultury žádné informace. Nepovažuju to za užitečný postup. Momentálně se celou věcí intenzivně zabýváme a budeme brzo informovat o našem pohledu na věc,“ uvedl ministr kultury. „Nemáme s radou shodný názor,“ dodal.

Vysílací rada ve čtvrtek oznámila, že tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se nyní u RRTV musí nově registrovat. Vyplývá to podle ní z evropské audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí na internetu a stanovuje pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů. V Česku by se to mohlo podle některých odborníků týkat tisíců až desetitisíců uživatelů.

Směrnice byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Evidence tvůrců má být bezplatná prostřednictvím formuláře.

Podle mediálního experta Jana Potůčka je definice od RRTV velmi vágní. „V podstatě by se měl evidovat každý, kdo má kanál na YouTube, Instagramu nebo jiné sociální síti a pravidelně ji plní videi, která jsou rozdělena do nějakých rubrik (katalogizace). Dokonce ani není nutné, aby tím dotyčný nebo dotyčná vydělávali peníze. V takovém případě by šlo o tisíce až desetitisíce lidí a obávám se, že na takovou evidenci nebude stávající aparát RRTV stačit,“ řekl ČTK ve čtvrtek Potůček.

Ministr kultury Baxa situaci v pátek ve Sněmovně okomentoval. „Informace RRTV se týká 14 let staré záležitosti. Jsem zaskočen a překvapen. Očekávali jsme, že v takové věci bude rada předem s ministerstvem jednat, to se nestalo. Je to úplná novinka, najednou má být spouštěna nějaká evidence, mohl vzniknout dojem, že ta se má týkat všech těch, kteří na sítích vytváří obsah. Tuto informaci popírám. RRTV měla postupovat podle legislativy EU, ta slouží k tomu, aby se regulovaly služby typu Netflix,“ upozornil.

Ministr má na vyjádření RRTV jasný názor. „Musím uklidnit paniku, vyzvu RRTV k tomu, aby vydala jasné pokyny. Myslím, že by rada hlavně měla stáhnout informaci, kterou ve čtvrtek vydala. Je to špatná interpretace zákona. Není pravda, že každý, kdo tvoří audiovizuální obsah na sítích, musí být evidován,“ zdůraznil Baxa.