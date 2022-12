„Pokud virus napadne buňky v průduškách, děti to schytají.“ Epidemie RS virů vrcholí, v lednu zesílí chřipka

Podobně hektické období, připomínající covidové běsnění, zažívají i dětská oddělení jinde v republice. Novorozence a kojence s respiračním syncytiálním (RS) virem, kterým musí s dýcháním pomoci plicní ventilátor, registrují i ve fakultních nemocnicích v Olomouci či Brně. Pediatrické oddělení pražské Thomayerovy nemocnice je podle přednostky Lucie Gonsorčíkové na hranici svých kapacit.

„Nejmenší děti jsou totiž k infekci způsobené RS virem nejvnímavější. Je to evoluční záležitost – mají trochu jiný povrch buněk než dospělí. Virus proto do nich snáz pronikne,“ vysvětluje molekulární biolog Libor Grubhoffer a dodává: „Pokud virus napadne buňky v průduškách nebo průdušinkách, děti to schytají.“