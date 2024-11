Deset miliard korun. ŘSD vybralo stavitele Pražského okruhu z Běchovic k D1

ŘSD vybralo zhotovitele 12,6 km dlouhé stavby “D0 511 Běchovice - D1”, kterým je sdr. EUROVIA CZ a.s., Stavby mostů a.s., PORR a.s., PORR Bau GmbH za nabídkovou cenu 9 764,9 mil. Kč bez DPH. Na stavbu je vydáno SP v právní moci. Zahájení realizace stavby plánujeme v prosinci t.r.