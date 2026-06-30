Zprávu o tragické smrti bývalého kriminalisty potvrdil mluvčí GIBS Jakub Augusta. „Případ jsme převzali a zabýváme se jím,“ konstatoval.
Mrtvého Rudolfa Flašku objevili podle informací iDNES.cz ve Svatošských skalách nedaleko Lokte, kde bydlel. GIBS si případ převzala, ačkoliv už nebyl policistou. Podle Augusty je to standardní postup.
Bývalý šéf mordparty odešel od policie v hodnosti plukovníka poté, co letos v březnu řídil pod vlivem alkoholu. Hlídka v jeho dechu naměřila 1,39 promile. Bezprostředně po prohřešku byl Flaška postaven mimo službu. Později zažádal o propuštění od policie.
Za provinění jej Okresní soud v Karlových Varech před necelými třemi týdny odsoudil k šedesátitisícové pokutě a zákazu řízení na jeden rok.
„Z morálního a etického hlediska je dle názoru soudu zcela nežádoucí, aby se příslušník policejního sboru, nota bene v tak vysoké funkci, dopustil trestného jednání, kterým ohrozil život a majetek občanů,“ komentovala verdikt pro iDNES.cz Ivana Koprnická.
Flaškovi hrozilo, že přijde o odchodné a výsluhy. Proti rozsudku karlovarského soudu se odvolal.
Rudolf Flaška pracoval na krajském ředitelství policie jako vedoucí odboru obecné kriminality. O práci při vyšetřování vražd veřejnosti vyprávěl na vyhledávaných přednáškách.
„Vybírám takové ty perličky, které by mohly zaujmout,“ řekl Flaška letos na začátku března, tedy jen pár dní před okamžikem, který znamenal konec jeho kariéry u policie.
Ve sboru působil od roku 2002, zpočátku na Sokolovsku. Zabýval se jak násilnou trestnou činností, tak i drogovými či mravnostními delikty. Do hodnosti plukovníka povýšil v roce 2015, kdy se stal se šéfem odboru obecné kriminality. Na tomto postu působil až do letošního března.