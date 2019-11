Uprchlý Rus má jít za nehodu v Praze na devět let do vězení. Soudce: Nelze říci, že si trest nevykoná

Praha Pražský vrchní soud v úterý pravomocně potvrdil uprchlému Rusovi Olegu Gubinovi devítileté vězení za smrtelnou silvestrovskou nehodu v centru Prahy. Cizinec řídil opilý a srazil turistku na přechodu. Podle české justice se dopustil obecného ohrožení, protože hazardoval i se životy řady dalších chodců.

Rusko své trestně stíhané občany nevydává do jiných států, podle předsedy odvolacího senátu ale i přesto existuje naděje, že Gubin si trest odpyká.



S výší trestu odnětí svobody nesouhlasilo ani státní zastupitelství, ani Gubinův advokát Leonid Kušnarenko. Vrchní soud však obě odvolání zamítl jako nedůvodná. Součástí verdiktu je desetiletý zákaz řízení a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu.

Podnikatel Gubin vjel v noci na 1. ledna 2018 svým mercedesem do skupinky turistů, kteří přecházeli po přechodu ve Spálené ulici. Alkohol předtím zkombinoval s antidepresivy, byl podrážděný po hádce s manželkou a výrazně překročil povolenou rychlost. Šestadvacetiletá architektka z Kolumbie nestihla před jeho vozem uskočit a na místě zemřela.

Muž pak policistům tvrdil, že si na střet s chodkyní nevzpomíná, podle soudních znalců to ale není možné. Původně sliboval, že bude spolupracovat a že se nebude vyhýbat stíhání. Po propuštění z vazby na milionovou kauci však zmizel z Česka. Částka tak propadla českému státu.

„Rád bych se vymezil proti názoru, že obžalovaný Gubin uložený trest nevykoná. Nelze to nikdy říci. Nedávno jsme soudili cizince, který spáchal vraždu. Skrýval se 15 let, možná u sebe doma. Pak si vyjel na výlet do Albánie a už to bylo,“ podotkl v úterý předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Advokát Kušnarenko pro klienta požadoval snížení trestu odnětí svobody na pět nebo šest let. Vyzdvihl, že Rus zaplatil rodině usmrcené turistky část odškodnění, „přestože nemusel“. Státní zástupce se naopak domáhal vyššího trestu. Argumentoval mimo jiné tím, že Gubin si bezohlednou jízdou kompenzoval svou frustraci a že svým počínáním vyjádřil naprostou lhostejnost k jiným lidem.