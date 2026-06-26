Mezi největší akce, které na vlnu veder doplatily, patří kroměřížský rockový festival Největší zábava na Moravě, který každoročně navštíví přibližně tisíc lidí.
„Máme nevýhodu, že se akce kompletně koná na zpevněné betonové ploše, a i kdybychom ji kropili, nemělo by to kýžený efekt,“ zdůvodnila rozhodnutí mluvčí festivalu Michaela Ohlídalová.
Zrušení koncertů kvůli nepříznivému počasí oznámili také zpěvačka Marie Rottrová a houslista Pavel Šporcl.
„Toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Po pečlivém zvážení aktuální meteorologické situace jsme však dospěli k závěru, že zdraví a bezpečnost všech zúčastněných musí mít přednost,“ uvedl Šporcl na sociálních sítích.
Upravit program musely také České dráhy. Kvůli zvýšenému riziku požárů zrušily plánovanou okružní jízdu historického parního vlaku, který měl svézt cestující z Jindřichova Hradce do Tábora. Zakoupené jízdenky mohou lidé vrátit prostřednictvím e-shopu nebo na pokladnách.
Pořadatelé zrušili také dostihy chrtů v Lednici na Břeclavsku, neuskuteční se ani sobotní přehlídka koní na pardubickém závodišti. Extrémní teploty překazily rovněž dostihové dny v Karlových Varech a Slušovicích.
„Věříme, že toto, patrně nepopulární, opatření přijme kompletní dostihová i laická veřejnost s pochopením. Zdraví a bezpečnost lidí i koní jsou pro Jockey Club ČR vždy na prvním místě,“ uvedl zástupce klubu Martin Pecka.
Konat se nebude ani běžecký půlmaraton v rámci festivalu Slovácké léto. Účastníci mohou požádat o vrácení startovného nebo se přeregistrovat na kratší, maximálně desetikilometrovou trať.
„Vlna veder nám letos trochu zamíchala kartami,“ uvedli pořadatelé Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na sociálních sítích. Kvůli bezpečnosti a komfortu návštěvníků upravili program, mimo jiné zrušili slavnostní krojovaný průvod.
Největší festivaly se vedrům přizpůsobí
Plány na poslední chvíli naopak nemusejí měnit návštěvníci jedné z největších kulturních akcí víkendu. Hudební festival Bludfest, který se v sobotu uskuteční v Hradci Králové, žádné změny nechystá. Desetitisíce fanoušků si tak budou moci užít vystoupení zahraničních hvězd včetně zakladatele festivalu Yungbluda, který akci poprvé přesunul mimo Velkou Británii.
Program nemění ani festival Mighty Sounds v Táboře. Organizátoři ale areál přizpůsobili tropickým teplotám. Nainstalovali pítka i mlžítka a výjimečně návštěvníkům povolí používat skládací deštníky, které bývají z bezpečnostních důvodů na koncertech zakázané.
Vedra nezastaví ani kolínský Coolin Fest. Jedinou změnou zůstává neúčast rappera Separa.
„Během akce budeme návštěvníky průběžně osvěžovat a rozdávat vodu. Připravujeme zavlažování i osvěžovací zóny,“ oznámili pořadatelé na Instagramu.
Na extrémní teploty se připravují také Leoš Mareš, který v sobotu vystoupí v Mikulově, a Pokáč, jenž se v pátek představí fanouškům na zámku v Kuřimi. Plánovaný koncert v Mělníku nezrušil ani David Koller.
Podle dosavadních informací se změny pravděpodobně nedotknou ani mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Uničově. Organizátoři zatím žádné zkrácení tratí ani další mimořádná opatření neoznámili.